Выпускники «Высшей школы управленцев в сфере культуры» возглавили престижные вузы и музеи

Выпускники кадровой программы Минкульта «Высшая школа управленцев в сфере культуры» возглавили выдающиеся культурные учреждения России. В частности, исполнять обязанности ректора Московского государственного института культуры будет Дмитрий Сидоров. Кроме того, назначены новые руководители Ростовского кремля и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Исполняющим обязанности ректора Московского государственного института культуры назначен Дмитрий Сидоров. <...> Назначены руководители Ростовского кремля и Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника РИАМЗ возглавила Инесса Фельдман. <...> Директором Ростовского кремля стал Никита Аникин», — подчеркнула Любимова в своем telegram-канале. Также новоиспеченным директором Музея истории ГУЛАГа стала Анна Трапкова.
Новоизбранные руководители культурных учреждений являются выпускниками программы «Высшая школа управленцев». Глава Минкульта пожелала новым лидерам успехов в их деятельности.
Как подчеркнула Ольга Любимова, Дмитрий Сидоров, назначенный исполняющий обязанности ректора Института культуры, является заслуженным деятелем культуры ЛНР. В период с 2014 по 2017 годы он занимал пост депутата в первом и втором созывах Народного Совета ЛНР, где руководил комитетом по здравоохранению, образованию, науке, культуре, труду и социальной политике, а также заведовал вопросами семьи, молодежи, спорта и туризма. Далее он был являлся министром культуры ЛНР. В школе управленцев при Минкульте он участвовал в первом наборе.
Инесса Фельдман и Никита Аникин также имеют большой опыт руководства в культурной сфере. Первая занимала должность министра туризма Вологодской области, а затем получила новую должность после победы в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России» 2023-2024 годов.
Аникин же ранее работал заместителем генерального директора по развитию и внешним коммуникациям в Музее современной истории России. И он также являлся участником кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры».
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