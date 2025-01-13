Киев ввел санкции против оператора платежной системы «Мир»

В санкционный список Украины, утвержденный указом президента страны Владимира Зеленского, попали 140 субъектов финансовой отрасли России. В перечень вошла платежная система «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК).
«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России — 140 разных субъектов», — пишет ТАСС со ссылкой на видеосообщение Зеленского, опубликованное в его Telegram-канале.
В соответствии с документом, размещенным на официальном портале президента Зеленского, введены санкции сроком на десять лет в отношении 75 физических и 65 юридических лиц. В список санкционных ограничений, кроме НСПК, также включена платежная система «Золотая Корона». Ограничения включают в себя замораживание активов, прекращение торговых операций и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Как ранее писало URA.RU, Владимир Зеленский считает, что западные страны слишком поздно начали вводить санкции в отношении России. Об этом он заявил, используя ненормативную лексику в ходе интервью блогеру из США Лексу Фридману. Тогда же президент Украины сделал ряд русофобских заявлений, пишет «Национальная Служба Новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.