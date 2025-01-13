Стала известна президентская зарплата Зеленского

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, что составляет примерно 68 тысяч рублей. У главы его офиса Андрея Ермака — 121 тысячу гривен, это 294 тысячи рублей. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Зарплата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, главы его офиса Ермака — 121 тысячу. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос 24 канала», — сообщает telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что зарплата Зеленского в рублях составляет 68 тысяч рублей, а Ермака — 294 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что доход семьи президента Украины Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (примерно 316 тысяч долларов — прим. URA.RU). Это следует из декларации доходов, опубликованной на сайте офиса президента Украины.
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