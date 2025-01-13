13 января 2025

Стала известна президентская зарплата Зеленского

Президент Украины Зеленский зарабатывает меньше 70 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский получает в месяц 68 тысяч рублей
Зеленский получает в месяц 68 тысяч рублей Фото:

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, что составляет примерно 68 тысяч рублей. У главы его офиса Андрея Ермака — 121 тысячу гривен, это 294 тысячи рублей. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Зарплата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, главы его офиса Ермака — 121 тысячу. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос 24 канала», — сообщает telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что зарплата Зеленского в рублях составляет 68 тысяч рублей, а Ермака — 294 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что доход семьи президента Украины Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (примерно 316 тысяч долларов — прим. URA.RU). Это следует из декларации доходов, опубликованной на сайте офиса президента Украины.

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Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, что составляет примерно 68 тысяч рублей. У главы его офиса Андрея Ермака — 121 тысячу гривен, это 294 тысячи рублей. Об этом сообщают украинские СМИ. «Зарплата Зеленского составляет 28 тысяч гривен в месяц, главы его офиса Ермака — 121 тысячу. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос 24 канала», — сообщает telegram-канал «Политика страны». Отмечается, что зарплата Зеленского в рублях составляет 68 тысяч рублей, а Ермака — 294 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что доход семьи президента Украины Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (примерно 316 тысяч долларов — прим. URA.RU). Это следует из декларации доходов, опубликованной на сайте офиса президента Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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