Появились кадры боев за Нескучное в ДНР

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ВС РФ взяли под контроль Нескучное в ДНР и провели зачистку 400 зданий на территории
ВС РФ взяли под контроль Нескучное в ДНР и провели зачистку 400 зданий на территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили Нескучное в Донецкой Народной Республике и зачистили на территории села порядка 400 зданий, укрепившись на позициях. Об этом сообщили военкоры и показали видео боев за населенный пункт. 

«Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что агломерация, включающая Нескучное, Времевку и Великую Новоселку, расположенная на границе ДНР и Запорожской области, — это стратегически значимый узел для оборонительных и логистических операций ВСУ. Теперь он постепенно переходит под контроль ВС РФ.

Кроме Нескучного, российские военные сегодня взяли под контроль Терны в ДНР. Помимо прочего, в регионе ВС России выбили украинских бойцов с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ покинули предприятие после «достаточно серьезного» сопротивления, передает «Национальная служба новостей». 

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ВС РФ освободили Нескучное в Донецкой Народной Республике и зачистили на территории села порядка 400 зданий, укрепившись на позициях. Об этом сообщили военкоры и показали видео боев за населенный пункт.  «Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что агломерация, включающая Нескучное, Времевку и Великую Новоселку, расположенная на границе ДНР и Запорожской области, — это стратегически значимый узел для оборонительных и логистических операций ВСУ. Теперь он постепенно переходит под контроль ВС РФ. Кроме Нескучного, российские военные сегодня взяли под контроль Терны в ДНР. Помимо прочего, в регионе ВС России выбили украинских бойцов с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ покинули предприятие после «достаточно серьезного» сопротивления, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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