ВС РФ освободили Нескучное в Донецкой Народной Республике и зачистили на территории села порядка 400 зданий, укрепившись на позициях. Об этом сообщили военкоры и показали видео боев за населенный пункт.
«Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что агломерация, включающая Нескучное, Времевку и Великую Новоселку, расположенная на границе ДНР и Запорожской области, — это стратегически значимый узел для оборонительных и логистических операций ВСУ. Теперь он постепенно переходит под контроль ВС РФ.
Кроме Нескучного, российские военные сегодня взяли под контроль Терны в ДНР. Помимо прочего, в регионе ВС России выбили украинских бойцов с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре. Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ покинули предприятие после «достаточно серьезного» сопротивления, передает «Национальная служба новостей».
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