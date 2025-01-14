Появилось видео задержания террориста, планировавшего отравить работников завода ОПК

ФСБ показала кадры задержания террориста, планировавшего отравить работников ОПК
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего под руководством спецслужб Украины совершить теракт
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, планировавшего под руководством спецслужб Украины совершить теракт Фото:

ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина России, который под руководством украинских спецслужб собирался отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области. Видео показал один из федеральных каналов.

«В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — заявил задержанный во время допроса. Эти кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно информации ФСБ, химикат, который планировалось использовать для теракта, вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти. Яд предполагалось залить в воздуховоды автомобилей работников. Действия злоумышленника координировались из Украины через мессенджеры.

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ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина России, который под руководством украинских спецслужб собирался отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области. Видео показал один из федеральных каналов. «В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — заявил задержанный во время допроса. Эти кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 24». Согласно информации ФСБ, химикат, который планировалось использовать для теракта, вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти. Яд предполагалось залить в воздуховоды автомобилей работников. Действия злоумышленника координировались из Украины через мессенджеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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