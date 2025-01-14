Появилось видео задержания террориста, планировавшего отравить работников завода ОПК

ФСБ опубликовала кадры задержания гражданина России, который под руководством украинских спецслужб собирался отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области. Видео показал один из федеральных каналов.
«В сети Telegram на меня вышел представитель Украины. Он мне предложил совершить теракт, предложил использовать яд, на что я согласился», — заявил задержанный во время допроса. Эти кадры были показаны в эфире телеканала «Россия 24».
Согласно информации ФСБ, химикат, который планировалось использовать для теракта, вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти. Яд предполагалось залить в воздуховоды автомобилей работников. Действия злоумышленника координировались из Украины через мессенджеры.
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