РБК: убитый в Москве спортсмен был сотрудником ФСБ

В Москве убили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко, который был сотрудником департамента контрразведки ФСБ. По информации источника, знакомого с расследованием, происшествие случилось в одном из зданий Министерства обороны.
«В Москве был застрелен сотрудник департамента контрразведки ФСБ России Владимир Фещенко... убийство произошло в одном из зданий Минобороны», — пишет РБК со ссылкой на источник.
Основной версией инцидента считается неосторожное убийство. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — уточнил собеседник агентства.
Ранее чемпиона РФ по гиревому спорту Владимира Фещенко нашли мертвым в центре столицы. Трагедия произошла в ночь на 13 ноября. Подозреваемый в убийстве задержан, возбуждено уголовное дело.
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