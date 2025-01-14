РБК: убитый в Москве спортсмен был сотрудником ФСБ

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Владимира Фещенко нашли мертвым в центре Москвы
Владимира Фещенко нашли мертвым в центре Москвы Фото:

В Москве убили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко, который был сотрудником департамента контрразведки ФСБ. По информации источника, знакомого с расследованием, происшествие случилось в одном из зданий Министерства обороны.

«В Москве был застрелен сотрудник департамента контрразведки ФСБ России Владимир Фещенко... убийство произошло в одном из зданий Минобороны», — пишет РБК со ссылкой на источник.

Основной версией инцидента считается неосторожное убийство. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — уточнил собеседник агентства.

Ранее чемпиона РФ по гиревому спорту Владимира Фещенко нашли мертвым в центре столицы. Трагедия произошла в ночь на 13 ноября. Подозреваемый в убийстве задержан, возбуждено уголовное дело. 

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В Москве убили чемпиона России по гиревому спорту Владимира Фещенко, который был сотрудником департамента контрразведки ФСБ. По информации источника, знакомого с расследованием, происшествие случилось в одном из зданий Министерства обороны. «В Москве был застрелен сотрудник департамента контрразведки ФСБ России Владимир Фещенко... убийство произошло в одном из зданий Минобороны», — пишет РБК со ссылкой на источник. Основной версией инцидента считается неосторожное убийство. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — уточнил собеседник агентства. Ранее чемпиона РФ по гиревому спорту Владимира Фещенко нашли мертвым в центре столицы. Трагедия произошла в ночь на 13 ноября. Подозреваемый в убийстве задержан, возбуждено уголовное дело. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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