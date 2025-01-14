Верховный суд отказал австрийской OMV в жалобе на «Газпром»

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH, тем самым подтвердив запрет на продолжение разбирательств с «Газпромом» за рубежом. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.
«Верховный суд России отказался рассматривать кассационную жалобу австрийской OMV Exploration & Production GmbH на запрет ей продолжать разбирательство с „Газпромом“ за рубежом», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на картотеку дел.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в апреле 2024 года удовлетворил иск «Газпрома», требовавшего запретить OMV Exploration & Production продолжать разбирательства в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты и присудить компенсацию в случае неисполнения этого определения. В деле также фигурировала компания Gazprom Sakhalin Holdings B. V. как заинтересованное лицо.
OMV Exploration & Production GmbH является стопроцентной дочерней компанией австрийской OMV AG. Компания специализируется на разведке и добыче нефти и газа в различных регионах, включая Центральную и Восточную Европу, Африку, Северное море и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также занимается продажей газа в восьми странах Европы.
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