Юрист Паушкина разъяснила особенности начисления зарплаты в январе 2025 года

В январе 2025 года работники, получающие заработную плату на основе количества произведенных товаров или оказанных услуг, заработают меньше, чем обычно. Об этом сообщила руководитель трудовой практики АБ КИАП Юлия Паушкина.
«Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год», — пояснила Юлия Паушкина в интервью агентству «Прайм». Это же правило применяется и к работникам с почасовой оплатой, для которых стоимость часа в январе выше, чем в полностью рабочих месяцах.
Сотрудникам на окладе также невыгодно брать отпуск в январе, так как число рабочих дней в этом месяце меньше, а стоимость каждого из них выше. Это приводит к тому, что при меньшем количестве рабочих дней, результат труда и заработок будут ниже.
К 2025 году в России прогнозируется сохранение дефицита рабочей силы, что повлияет на рост заработных плат, однако темпы этого роста замедлятся. Причиной стойкого высокого уровня дефицита в рабочей силе, достигающего 3,1 млн человек, являются демографические факторы. Тем не менее, 75% предприятий намерены повышать заработные платы, особенно это касается аграрного сектора и промышленности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.