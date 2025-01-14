США при Трампе планируют усилить военное присутствие в Европе

Пентагон планирует пересмотреть количество военных миссий в Европе в сторону их увеличения. С таким заявлением выступил кандидат в шефы Минобороны США Питер Хегсет на слушаниях в Сенате.
«В случае утверждения на этот пост, я проведу глобальный обзор расстановки сил, чтобы произвести переоценку того, достаточно ли текущих военных миссий и сил, выделенных USEUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США — ), для достижения целей нашей национальной стратегии обороны с учетом конкурентной геостратегической обстановки», — сказал Хегсет. Его слова приводит NBCnews.
Также кандидат в шефы Пентагона пообещал модернизировать ядерную триаду США. По его мнению, от этого зависит выживание Америки.
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