США при Трампе планируют усилить военное присутствие в Европе

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Военных миссий в Европе недостаточно, считает кандидат в шефы Пентагона Хегсет
Военных миссий в Европе недостаточно, считает кандидат в шефы Пентагона Хегсет Фото:

Пентагон планирует пересмотреть количество военных миссий в Европе в сторону их увеличения. С таким заявлением выступил кандидат в шефы Минобороны США Питер Хегсет на слушаниях в Сенате. 

«В случае утверждения на этот пост, я проведу глобальный обзор расстановки сил, чтобы произвести переоценку того, достаточно ли текущих военных миссий и сил, выделенных USEUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США — ), для достижения целей нашей национальной стратегии обороны с учетом конкурентной геостратегической обстановки», — сказал Хегсет. Его слова приводит NBCnews.

Также кандидат в шефы Пентагона пообещал модернизировать ядерную триаду США. По его мнению, от этого зависит выживание Америки. 

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Пентагон планирует пересмотреть количество военных миссий в Европе в сторону их увеличения. С таким заявлением выступил кандидат в шефы Минобороны США Питер Хегсет на слушаниях в Сенате.  «В случае утверждения на этот пост, я проведу глобальный обзор расстановки сил, чтобы произвести переоценку того, достаточно ли текущих военных миссий и сил, выделенных USEUCOM (Европейским командованием Вооруженных сил США — ), для достижения целей нашей национальной стратегии обороны с учетом конкурентной геостратегической обстановки», — сказал Хегсет. Его слова приводит NBCnews. Также кандидат в шефы Пентагона пообещал модернизировать ядерную триаду США. По его мнению, от этого зависит выживание Америки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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