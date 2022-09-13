В Кремле ответили на обвинения США в «тайном политическом влиянии России»

Госдеп США обвинил Россию в «тайном политическом финансировании других стран» с 2014 года. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента Америки. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно опровергал подобные обвинения со стороны разведки США.
«Вы знаете, что Россия никогда не допускала вмешательства в свои внутренние дела, никогда не делает это сама, категорически выступает против того, когда это происходит», — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвечал на нападки США на Россию. По словам собеседника Reuters, Москва якобы высылала деньги иностранным партиям, политикам и чиновникам более чем в 20 странах. Дмитрий Песков также отмечал, что власти РФ давно заметили, что «российская карта лежит в красном углу письменного стола всех вашингтонских политиков во время электоральной кампании».
В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в искажении истории. По его мнению, Москва «пытается исказить историю в попытке оправдать» свое нынешнее поведение в геополитической сфере. Ранее сенатор США Рэнд Пол заявлял, что правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории.
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