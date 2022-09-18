Еврокомиссия готовит наказание для главного союзника Путина в ЕС

Евросоюз хочет лишить Венгрию 7,5 млрд евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Исполнительный орган Европейского союза предложил приостановить выделение 7,5 млрд евро из своего бюджета, предназначенного для Венгрии, которая налаживает отношения с Россией. Причиной этого названы коррупция и мошенничество в государстве, входящем в ЕС. Статью опубликовало издание Bloomberg.

«Европейская комиссия предложила приостановить финансирование в рамках так называемого механизма обусловленности. Наказание еще должно быть одобрено государствами-членами блока», — говорится в материале.

Сообщается также, что это является «наглядной демонстрацией решимости» защитить бюджет Евросоюза, пишет деловое издание «Взгляд». После избрания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана страна «резко упала в Индексе восприятия коррупции Transparency International», сообщается в материале.

Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине в феврале этого года. Из-за этого страны Евросоюза ввели против РФ жесткие экономические санкции, однако Венгрия, состоящая в блоке ЕС, не захотела присоединяться к европейским ограничениям. Готовность Венгрии сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией многие страны ЕС восприняли как предательство. Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что спецоперация России на Украине может демонстративно положить конец господству западных стран, после чего установится многополярный мир. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия оценила самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров, передает VSE42.Ru.