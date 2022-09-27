Вирусолог Волчков назвал редкие симптомы коронавируса

Вирусолог Волчков: тошнота, диарея и рвота являются редкими симптомами коронавируса

28 сентября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

COVID-19 открывает ворота для других инфекций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Самыми редкими симптомами коронавируса сейчас являются тошнота, диарея и рвота. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном, классическое грипповое течение», — сказал Павел Волчков. Также коронавирус может открыть ворота для других инфекцией, добавил вирусолог. «Еще ковид может сопровождаться длительным течением и к нему может присоединиться бактериальная инфекция, что серьезно утяжеляет заболевание. Например, бактериальная пневмония. К сожалению, она может быть причиной летального исхода», — отметил он. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал самые долгие последствия коронавируса. По его словам, часть переболевших COVID-19 еще в 2020 году до сих пор страдает от его последствий в виде снижения умственной работоспособности.

Самыми редкими симптомами коронавируса сейчас являются тошнота, диарея и рвота. Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков. «Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко. В основном, классическое грипповое течение», — сказал Павел Волчков. Также коронавирус может открыть ворота для других инфекцией, добавил вирусолог. «Еще ковид может сопровождаться длительным течением и к нему может присоединиться бактериальная инфекция, что серьезно утяжеляет заболевание. Например, бактериальная пневмония. К сожалению, она может быть причиной летального исхода», — отметил он. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU назвал самые долгие последствия коронавируса. По его словам, часть переболевших COVID-19 еще в 2020 году до сих пор страдает от его последствий в виде снижения умственной работоспособности.