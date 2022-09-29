Читатели Le Figaro обвинили США в аварии на «Северных потоках»

29 сентября 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

США виновны в аварии на газопроводах «Северного потока», считают читатели Le Figaro Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Читатели французской газеты Le Figaro высказали свое мнение по поводу подрыва газопровода «Северный поток-2». В аварии обвинили США. «Россия, безусловно, не саботировала газопроводы, восстановление которых стоило бы ей более 20 миллиардов долларов и несколько лет и которые были одним из самых надежных способов давления на Западную Европу», — пишет пользователь Mamanchml. Следующий пользователь напоминает, что президент США Джо Байден ранее в интервью ясно давал понять, что они намереваются взорвать трубопровод. «Евросоюз насмехается над миром, в основном он насмехается над нами», — реагирует пользователь на происходящее в Европе. Пользователь под ником Альфа.Омега заявил, что единственными заинтересованными в саботаже газопровода были США и Украина, но автор отмечает, что у украинской стороны нет возможностей для проведения таких операций. «Байден предупредил, что они приложат все усилия, чтобы предотвратить перезапуск газопроводов. Таким образом, Германия видит, что ее соблазн вести переговоры с Россией отпадает, когда ее промышленность рухнет из-за нехватки энергии. Так что давайте подождем, я, со своей стороны, сделаю ставку на ответственные США», — написал Болеон. Пользователь Arnaud5675 не видит рациональных причин для России, чтобы подрывать свой собственный газопровод, ведь для того, чтобы прекратить подачу газа достаточно всего лишь «закрыть кран». «Все в этой истории является очевидным. Нет никаких сомнений в том, что газопроводы были подорваны. Вероятность 3 взрывов, произошедших примерно в одно и то же время по естественным причинам, представляется крайне маловероятной. Также очевидно, что Россия не была заинтересована в саботаже объектов, которые являются для нее важным источником дохода. Украина, вероятно, поддерживаемая Польшей, была, напротив, полностью заинтересована в этом, чтобы надолго ослабить своего врага», — пишет пользователь Эхнатон. Автор отмечает, что нет никаких сомнений в том, что Евросоюз возложит ответственность на Россию, учитывая его предвзятость в пользу Украины. В ночь на 26 сентября, оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позже стало известно о трех утечках на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro высказали свое мнение по поводу подрыва газопровода «Северный поток-2». В аварии обвинили США. «Россия, безусловно, не саботировала газопроводы, восстановление которых стоило бы ей более 20 миллиардов долларов и несколько лет и которые были одним из самых надежных способов давления на Западную Европу», — пишет пользователь Mamanchml. Следующий пользователь напоминает, что президент США Джо Байден ранее в интервью ясно давал понять, что они намереваются взорвать трубопровод. «Евросоюз насмехается над миром, в основном он насмехается над нами», — реагирует пользователь на происходящее в Европе. Пользователь под ником Альфа.Омега заявил, что единственными заинтересованными в саботаже газопровода были США и Украина, но автор отмечает, что у украинской стороны нет возможностей для проведения таких операций. «Байден предупредил, что они приложат все усилия, чтобы предотвратить перезапуск газопроводов. Таким образом, Германия видит, что ее соблазн вести переговоры с Россией отпадает, когда ее промышленность рухнет из-за нехватки энергии. Так что давайте подождем, я, со своей стороны, сделаю ставку на ответственные США», — написал Болеон. Пользователь Arnaud5675 не видит рациональных причин для России, чтобы подрывать свой собственный газопровод, ведь для того, чтобы прекратить подачу газа достаточно всего лишь «закрыть кран». «Все в этой истории является очевидным. Нет никаких сомнений в том, что газопроводы были подорваны. Вероятность 3 взрывов, произошедших примерно в одно и то же время по естественным причинам, представляется крайне маловероятной. Также очевидно, что Россия не была заинтересована в саботаже объектов, которые являются для нее важным источником дохода. Украина, вероятно, поддерживаемая Польшей, была, напротив, полностью заинтересована в этом, чтобы надолго ослабить своего врага», — пишет пользователь Эхнатон. Автор отмечает, что нет никаких сомнений в том, что Евросоюз возложит ответственность на Россию, учитывая его предвзятость в пользу Украины. В ночь на 26 сентября, оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной ниток. Позже стало известно о трех утечках на «Северном потоке» и на «Северном потоке-2». 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа.