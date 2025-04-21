21 апреля 2025

Отправленный за решетку лидер «Левого фронта» Удальцов развелся с женой

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Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с женой
Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с женой Фото:

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с супругой. Об этом журналистам сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

«Да, действительно. Они развелись», — подтвердил Аграновский в беседе с РИА Новости. О причинах развода не сообщается.

Ранее Удальцова* внесли в список экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте в Росфинмониторинга. Сам лидер «Левого фронта» на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете.

*Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с супругой. Об этом журналистам сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. «Да, действительно. Они развелись», — подтвердил Аграновский в беседе с РИА Новости. О причинах развода не сообщается. Ранее Удальцова* внесли в список экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте в Росфинмониторинга. Сам лидер «Левого фронта» на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете. *Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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