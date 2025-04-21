Отправленный за решетку лидер «Левого фронта» Удальцов развелся с женой

Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов*, обвиняемый в оправдании терроризма, развелся с супругой. Об этом журналистам сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.
«Да, действительно. Они развелись», — подтвердил Аграновский в беседе с РИА Новости. О причинах развода не сообщается.
Ранее Удальцова* внесли в список экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте в Росфинмониторинга. Сам лидер «Левого фронта» на заседании Басманного суда в Москве отказался признавать свою вину в оправдании терроризма в интернете.
*Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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