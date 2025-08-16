Путин: разговор с Трампом приблизил Россию к нужным решениям

Визит на Аляску завершился содержательными переговорами с представителями США по урегулированию украинского конфликта и поспособствовал принятию нужных решений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров.
«Визит был своевременным и весьма полезным. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что в ходе встречи стороны смогли открыто и подробно изложить свои позиции. Российская сторона отметила важность устранения первопричин конфликта как основы дальнейшего урегулирования. Американская администрация, в свою очередь, выразила заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий и переходе к мирным методам решения споров.
