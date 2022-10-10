Депутат ГД оправдал граждан, покинувших Россию из-за паники

Депутат Госдумы Гусев: Россия поймет и простит тех, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации

11 октября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы оправдал покинувших Россию из-за паники Фото: Ольга Смольская / РИА «Новости» новость из сюжета Мобилизация в России Покинувших после объявления частичной мобилизации россиян нужно понять и простить. Такое мнение высказал первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Одна из горячих тем, которую обсуждают сегодня, — это отъезд наших парней за границу после объявления частичной мобилизации. Некоторые считают их предателями. Я с этим не согласен: да, смалодушничали, да, струсили, да, поддались панике, но это не предательство», — сказал он в разговоре с ТАСС. Он объяснил свою точку зрения, сказав, что в такую ситуацию может попасть каждый. Гусев подчеркнул: «Каждый может испытывать страх, но смелый не тот, кто не трусит, а тот, кто сумел свой страх победить». Депутат уверен, что покинувшие страну россияне однажды вернутся, поняв, что «без России жизни нет». Он добавил, что им будет стыдно. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Россияне активно пытаются помочь мобилизованным. Так, например, военнослужащие из ХМАО хотят закупить квадрокоптеры, тепловизоры и оптические прицелы, потому что доставить оборудование в зону боевых действий будет гораздо сложнее.

Покинувших после объявления частичной мобилизации россиян нужно понять и простить. Такое мнение высказал первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев. «Одна из горячих тем, которую обсуждают сегодня, — это отъезд наших парней за границу после объявления частичной мобилизации. Некоторые считают их предателями. Я с этим не согласен: да, смалодушничали, да, струсили, да, поддались панике, но это не предательство», — сказал он в разговоре с ТАСС. Он объяснил свою точку зрения, сказав, что в такую ситуацию может попасть каждый. Гусев подчеркнул: «Каждый может испытывать страх, но смелый не тот, кто не трусит, а тот, кто сумел свой страх победить». Депутат уверен, что покинувшие страну россияне однажды вернутся, поняв, что «без России жизни нет». Он добавил, что им будет стыдно. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации населения. Россияне активно пытаются помочь мобилизованным. Так, например, военнослужащие из ХМАО хотят закупить квадрокоптеры, тепловизоры и оптические прицелы, потому что доставить оборудование в зону боевых действий будет гораздо сложнее.