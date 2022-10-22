Захарова назвала «верхом лицемерия» решения ЕС по России

Захарова заявила, что решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики ЕС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решения саммита ЕС. Она считает «верхом лицемерия» обвинения РФ в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины».
«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — сказала Захарова. Ее мнение опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, обвинения России в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины» можно считать «верхом лицемерия».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад неожиданно отреагировал на массированные удары по инфраструктуре Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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