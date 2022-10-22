22 октября 2022

Захарова назвала «верхом лицемерия» решения ЕС по России

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Захарова заявила, что решения саммита ЕС подтвердили конфронтационный характер политики ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решения саммита ЕС. Она считает «верхом лицемерия» обвинения РФ в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины».

«Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — сказала Захарова. Ее мнение опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, обвинения России в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины» можно считать «верхом лицемерия».

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад неожиданно отреагировал на массированные удары по инфраструктуре Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решения саммита ЕС. Она считает «верхом лицемерия» обвинения РФ в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины». «Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — сказала Захарова. Ее мнение опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, обвинения России в «обстреле гражданской инфраструктуры Украины» можно считать «верхом лицемерия». Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад неожиданно отреагировал на массированные удары по инфраструктуре Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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