21 октября 2022

Небензя рассказал об «истерике» Запада из-за Украины

Небензя: недавние удары по объектам на Украине вызвали «истерику» у Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Василий Небензя оценил реакцию Запада на недавние удары по объектам на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины вызвали «настоящую истерику у Запада». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — сказал Небензя. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В Минобороны заявили, что удары России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массированные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины вызвали «настоящую истерику у Запада». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — сказал Небензя. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В Минобороны заявили, что удары России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...