Небензя рассказал об «истерике» Запада из-за Украины

Массированные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины вызвали «настоящую истерику у Запада». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — сказал Небензя. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В Минобороны заявили, что удары России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Массированные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины вызвали «настоящую истерику у Запада». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — сказал Небензя. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В Минобороны заявили, что удары России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены.