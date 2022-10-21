Небензя рассказал об «истерике» Запада из-за Украины

Небензя: недавние удары по объектам на Украине вызвали «истерику» у Запада

Василий Небензя оценил реакцию Запада на недавние удары по объектам на Украине Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Массированные удары ВС РФ по инфраструктуре Украины вызвали «настоящую истерику у Запада». Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании», — сказал Небензя. Об этом он сообщил на заседании СБ ООН, которое транслировалось на YouTube.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В октября армия РФ начала наносить массированные удары по важнейшим объектам военной и энергетической инфраструктуры. Воздушная тревога регулярно объявляется на всей территории Украины, в том числе в Киеве. В Минобороны заявили, что удары России по инфраструктуре Украины достигли своих целей, назначенные объекты поражены.