FT: Запад усиливает слежку за ядерным оружием России

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк
Запад усилит слежку за ядерными намерениями России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада усиливают отслеживание намерений России по поводу использования ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Financial Times.

«Запад усиливает отслеживание возможных ядерных намерений России», — пишет издание. Financial Times отметило, что, по сообщениям официальных лиц, определить «планирует ли Россия использовать „грязную бомбу“ на Украине», будет непростой задачей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке ВС РФ по нанесению ядерного удара. Он отметил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина, передает RT. Российские власти также предупреждали страны Запада и СНГ об опасности использования Украиной «грязной бомбы» в ходе конфликта, сообщает телеканал 360. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.

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Страны Запада усиливают отслеживание намерений России по поводу использования ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Financial Times. «Запад усиливает отслеживание возможных ядерных намерений России», — пишет издание. Financial Times отметило, что, по сообщениям официальных лиц, определить «планирует ли Россия использовать „грязную бомбу“ на Украине», будет непростой задачей. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке ВС РФ по нанесению ядерного удара. Он отметил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина, передает RT. Российские власти также предупреждали страны Запада и СНГ об опасности использования Украиной «грязной бомбы» в ходе конфликта, сообщает телеканал 360. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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