FT: Запад усиливает слежку за ядерным оружием России

26 октября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Запад усилит слежку за ядерными намерениями России Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада усиливают отслеживание намерений России по поводу использования ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Financial Times. «Запад усиливает отслеживание возможных ядерных намерений России», — пишет издание. Financial Times отметило, что, по сообщениям официальных лиц, определить «планирует ли Россия использовать „грязную бомбу“ на Украине», будет непростой задачей. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке ВС РФ по нанесению ядерного удара. Он отметил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина, передает RT. Российские власти также предупреждали страны Запада и СНГ об опасности использования Украиной «грязной бомбы» в ходе конфликта, сообщает телеканал 360. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.

Страны Запада усиливают отслеживание намерений России по поводу использования ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает Financial Times. «Запад усиливает отслеживание возможных ядерных намерений России», — пишет издание. Financial Times отметило, что, по сообщениям официальных лиц, определить «планирует ли Россия использовать „грязную бомбу“ на Украине», будет непростой задачей. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке ВС РФ по нанесению ядерного удара. Он отметил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина, передает RT. Российские власти также предупреждали страны Запада и СНГ об опасности использования Украиной «грязной бомбы» в ходе конфликта, сообщает телеканал 360. Киев, в свою очередь, отвергает подобные обвинения.