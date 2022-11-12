РИА Новости: Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине

РИА Новости: Киев испытывал в лабораториях ЛНР наркотики, разработанные Западом для НАТО

13 ноября 2022 в 05:22 Размер текста - 17 +

Главный санврач ЛНР Докашенко рассказал, как Запад в очередной раз использовал Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев в Рубежном (город в ЛНР) испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, которые западные ученые придумали специально для военных НАТО. Об этом рассказали анонимные источники. «На Луганщине вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева», — заявил источник РИА Новости. По его словам, после этого прошедшие испытания препараты были использованы для нужд украинских военных. Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко убежден, что до 2014 года на Украине точно не было фармацевтических баз, в которых было бы возможно изготовление этих препаратов. Он объяснил, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам, а также скрыть данные в случае возможных неудач. Ранее командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» высказал предположение, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожье отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов. Он рассказал, что бойцы «днем идут напрямую, напролом». По его мнению, таким образом украинское командование бросает солдат прямо под артиллерийский огонь.

Киев в Рубежном (город в ЛНР) испытывал наркосодержащие назальные анальгетики, которые западные ученые придумали специально для военных НАТО. Об этом рассказали анонимные источники. «На Луганщине вскрыта схема проведения западными фармацевтическими компаниями слепых испытаний новейшего наркосодержащего назального обезболивающего средства для нужд оборонного комплекса стран НАТО и Киева», — заявил источник РИА Новости. По его словам, после этого прошедшие испытания препараты были использованы для нужд украинских военных. Главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко убежден, что до 2014 года на Украине точно не было фармацевтических баз, в которых было бы возможно изготовление этих препаратов. Он объяснил, что Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине, чтобы снизить оплату добровольцам и специалистам, а также скрыть данные в случае возможных неудач. Ранее командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» высказал предположение, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожье отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов. Он рассказал, что бойцы «днем идут напрямую, напролом». По его мнению, таким образом украинское командование бросает солдат прямо под артиллерийский огонь.