МИД РФ заявил о готовности продлить зерновую сделку, но с условиями

«Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — заявили в ведомстве.Там добавили, что озабоченность РФ позволит обеспечить слаженную работу в реализации обеих Стамбульских договоренностей в целях обеспечения продовольственной безопасности.
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Россия готова к продлению зерновой сделки, при условии, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор в военных целях. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. «Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — заявили в ведомстве. Там добавили, что озабоченность РФ позволит обеспечить слаженную работу в реализации обеих Стамбульских договоренностей в целях обеспечения продовольственной безопасности. Россия приостановила выполнение зернового договора после атаки ВСУ на Черноморский флот в Севастополе. Позже РФ получила от Киева необходимые гарантии по безопасности и приняла решение вернуться в сделку.