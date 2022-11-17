МИД РФ заявил о готовности продлить зерновую сделку, но с условиями

МИД РФ допустил продление зерновой сделки, если Украина воздержится от провокаций

17 ноября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Попытки использования гуманитарного коридора в военных целях будут пресекаться, заявили в МИД Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия готова к продлению зерновой сделки, при условии, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор в военных целях. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — заявили в ведомстве. Там добавили, что озабоченность РФ позволит обеспечить слаженную работу в реализации обеих Стамбульских договоренностей в целях обеспечения продовольственной безопасности. Россия приостановила выполнение зернового договора после атаки ВСУ на Черноморский флот в Севастополе. Позже РФ получила от Киева необходимые гарантии по безопасности и приняла решение вернуться в сделку.

Россия готова к продлению зерновой сделки, при условии, что Украина не будет использовать гуманитарный коридор в военных целях. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ. «Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — заявили в ведомстве. Там добавили, что озабоченность РФ позволит обеспечить слаженную работу в реализации обеих Стамбульских договоренностей в целях обеспечения продовольственной безопасности. Россия приостановила выполнение зернового договора после атаки ВСУ на Черноморский флот в Севастополе. Позже РФ получила от Киева необходимые гарантии по безопасности и приняла решение вернуться в сделку.