Британцы не поверили намерениям Зеленского защитить украинцев от холода

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Британцы не доверяют решениям украинского президента Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать специализированные центры, которые смогут защитить украинцев от зимних холодов. Но британские читатели таблоида Daily Express не поверили в заверения украинского лидера и раскритиковали его.

«Приятно видеть, что все больше и больше людей осознают Зеленского и его ложь, даже [президент США Джо] Байден не хочет с ним разговаривать после его ракетного удара по Польше», — высказался читатель под ником Фоксистар. Также он выразил недоверие Зеленскому и написал, что на месте украинцев скорее остался бы на морозе, чем доверял планам лидера страны.

Другой читатель задался вопросом о том, кто платит Зеленскому. «Америка, Британия или сам Зеленский платит за это заработанными на этом конфликте миллиардами?» — спросил он. Еще один комментатор также затронул финансовый вопрос. «Зеленский попросит на это больше денег, и он, вероятно, получит их от европейских правительств», — отметил он.

Еще один пользователь также задал риторический вопрос президенту Украины. «Вам достаточно тепло в вашем уютном бункере? Ваши люди не такие», — написал он. А читатель под ником «РукКрулль» отметил, что Зеленского «губит его жадность, слабоумие и деревенская хитрость».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После обстрелов РФ Украина рискует столкнуться с зимними холодами. Глава Киева Владимир Кличко заявил, что город переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать специализированные центры, которые смогут защитить украинцев от зимних холодов. Но британские читатели таблоида Daily Express не поверили в заверения украинского лидера и раскритиковали его. «Приятно видеть, что все больше и больше людей осознают Зеленского и его ложь, даже [президент США Джо] Байден не хочет с ним разговаривать после его ракетного удара по Польше», — высказался читатель под ником Фоксистар. Также он выразил недоверие Зеленскому и написал, что на месте украинцев скорее остался бы на морозе, чем доверял планам лидера страны. Другой читатель задался вопросом о том, кто платит Зеленскому. «Америка, Британия или сам Зеленский платит за это заработанными на этом конфликте миллиардами?» — спросил он. Еще один комментатор также затронул финансовый вопрос. «Зеленский попросит на это больше денег, и он, вероятно, получит их от европейских правительств», — отметил он. Еще один пользователь также задал риторический вопрос президенту Украины. «Вам достаточно тепло в вашем уютном бункере? Ваши люди не такие», — написал он. А читатель под ником «РукКрулль» отметил, что Зеленского «губит его жадность, слабоумие и деревенская хитрость». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После обстрелов РФ Украина рискует столкнуться с зимними холодами. Глава Киева Владимир Кличко заявил, что город переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны.
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