Британцы не поверили намерениям Зеленского защитить украинцев от холода

23 ноября 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Британцы не доверяют решениям украинского президента Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать специализированные центры, которые смогут защитить украинцев от зимних холодов. Но британские читатели таблоида Daily Express не поверили в заверения украинского лидера и раскритиковали его. «Приятно видеть, что все больше и больше людей осознают Зеленского и его ложь, даже [президент США Джо] Байден не хочет с ним разговаривать после его ракетного удара по Польше», — высказался читатель под ником Фоксистар. Также он выразил недоверие Зеленскому и написал, что на месте украинцев скорее остался бы на морозе, чем доверял планам лидера страны. Другой читатель задался вопросом о том, кто платит Зеленскому. «Америка, Британия или сам Зеленский платит за это заработанными на этом конфликте миллиардами?» — спросил он. Еще один комментатор также затронул финансовый вопрос. «Зеленский попросит на это больше денег, и он, вероятно, получит их от европейских правительств», — отметил он. Еще один пользователь также задал риторический вопрос президенту Украины. «Вам достаточно тепло в вашем уютном бункере? Ваши люди не такие», — написал он. А читатель под ником «РукКрулль» отметил, что Зеленского «губит его жадность, слабоумие и деревенская хитрость». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После обстрелов РФ Украина рискует столкнуться с зимними холодами. Глава Киева Владимир Кличко заявил, что город переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать специализированные центры, которые смогут защитить украинцев от зимних холодов. Но британские читатели таблоида Daily Express не поверили в заверения украинского лидера и раскритиковали его. «Приятно видеть, что все больше и больше людей осознают Зеленского и его ложь, даже [президент США Джо] Байден не хочет с ним разговаривать после его ракетного удара по Польше», — высказался читатель под ником Фоксистар. Также он выразил недоверие Зеленскому и написал, что на месте украинцев скорее остался бы на морозе, чем доверял планам лидера страны. Другой читатель задался вопросом о том, кто платит Зеленскому. «Америка, Британия или сам Зеленский платит за это заработанными на этом конфликте миллиардами?» — спросил он. Еще один комментатор также затронул финансовый вопрос. «Зеленский попросит на это больше денег, и он, вероятно, получит их от европейских правительств», — отметил он. Еще один пользователь также задал риторический вопрос президенту Украины. «Вам достаточно тепло в вашем уютном бункере? Ваши люди не такие», — написал он. А читатель под ником «РукКрулль» отметил, что Зеленского «губит его жадность, слабоумие и деревенская хитрость». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. После обстрелов РФ Украина рискует столкнуться с зимними холодами. Глава Киева Владимир Кличко заявил, что город переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны.