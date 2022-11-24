ВС РФ разрушили планы ВСУ, в Кремле назвали способ закончить конфликт: главное к вечеру 24 ноября

В Кремле для прекращения страданий украинцев посоветовали руководству Украины выполнить российские требования
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Массированный удар Вооруженных сил России (ВС РФ) нарушил процесс переброски резервов украинской армии. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выполнение Украиной российских требований поможет прекратить страдания украинцев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 ноября.
- Благодаря удару российской армии была нарушена переброска украинских резервов железнодорожным транспортом. Из-за этого подвоз западного оружия и боеприпасов к месту боевых действий значительно замедлился.
- Песков заявил, что руководство Украины имеет все возможности урегулирования конфликта. Выполнение российских требований позволит прекратить страдания жителей Украины.
- В ООН назвали обстрелы Запорожской АЭС безрассудными. В организации призвали прекратить военные действия вокруг атомной электростанции.
- Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения возникают из-за падения обломков ракет ПВО Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Это происходит в результате нахождения систем противовоздушной обороны не на окраинах городов, а в самом их центре.
- Президент Украины Владимир Зеленский распорядился о начале мобилизационных мероприятий в русскоязычных регионах страны. Источник в силовых структурах Херсонской области выразил предположение, что таким образом будет истребляться потенциально «неблагонадежное» население.
- ВС РФ нанесла массированные удары по объектам на Украине, передает Пятый канал. Все цели оказались успешно поражены.
- Россия и Украина произвели очередной обмен пленными. Обмен прошел в формате 50 на 50.
- В Донецкой Народной Республике сформирован батальон из украинских пленных. Батальон уже выстроен и готов отправиться на передовую.