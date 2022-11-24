ВС РФ разрушили планы ВСУ, в Кремле назвали способ закончить конфликт: главное к вечеру 24 ноября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
В Кремле для прекращения страданий украинцев посоветовали руководству Украины выполнить российские требования Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Массированный удар Вооруженных сил России (ВС РФ) нарушил процесс переброски резервов украинской армии. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выполнение Украиной российских требований поможет прекратить страдания украинцев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 ноября.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массированный удар Вооруженных сил России (ВС РФ) нарушил процесс переброски резервов украинской армии. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выполнение Украиной российских требований поможет прекратить страдания украинцев. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 24 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...