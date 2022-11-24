В ДНР создали батальон из украинских пленных

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Батальон из украинских военнопленных готов отправиться на передовую, заявил представитель силовых структур Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике (ДНР) был создан батальон из украинских военнопленных. Об этом сообщил представитель силовых структур региона.

«Батальон, в набор которого вошли украинские пленные, уже полностью выстроен. Парни готовы отправиться на передовую», — сказал собеседник агентства ТАСС.

На территории Украины президент России Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию. Главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от киевского режима и националистов ВСУ.

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) был создан батальон из украинских военнопленных. Об этом сообщил представитель силовых структур региона. «Батальон, в набор которого вошли украинские пленные, уже полностью выстроен. Парни готовы отправиться на передовую», — сказал собеседник агентства ТАСС. На территории Украины президент России Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию. Главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от киевского режима и националистов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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