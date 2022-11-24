В ДНР создали батальон из украинских пленных

Батальон из украинских военнопленных готов отправиться на передовую, заявил представитель силовых структур
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецкой Народной Республике (ДНР) был создан батальон из украинских военнопленных. Об этом сообщил представитель силовых структур региона.
«Батальон, в набор которого вошли украинские пленные, уже полностью выстроен. Парни готовы отправиться на передовую», — сказал собеседник агентства ТАСС.
На территории Украины президент России Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию. Главная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также защита населения Донбасса от киевского режима и националистов ВСУ.