Еврокомиссия придумала новые санкции против РФ

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Евросоюз готовит девятый пакет антироссийских санкций Фото:
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Еврокомиссия рассматривает возможность запрета новых инвестиций в горнодобывающую промышленность РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Запрет инвестиций в горнодобывающую промышленность, который будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов, является частью девятого пакета санкций ЕС. Официальные лица планируют обсудить его с государствами-членами в ближайшие дни и надеются согласовать к концу следующей недели», — пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В новый пакет санкций планируют включить контроль за экспортом технологий, которые РФ может использовать для поддержки своих оружейных заводов. Также среди ограничений может быть запрет на операции с тремя российскими банками и санкции в отношении 180 человек.

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Евросоюз вводит ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Принято уже восемь пакетов санкций, ЕС готовит девятый, передает телеканал 360. Издание Politico сообщало, что обсуждаются меры, которые затронут медиа-сектор, технологии и финансы России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Запад в попытке сдержать развитие других стран, сообщают «Дни.ру».

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Еврокомиссия рассматривает возможность запрета новых инвестиций в горнодобывающую промышленность РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Запрет инвестиций в горнодобывающую промышленность, который будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов, является частью девятого пакета санкций ЕС. Официальные лица планируют обсудить его с государствами-членами в ближайшие дни и надеются согласовать к концу следующей недели», — пишет Financial Times со ссылкой на источники. В новый пакет санкций планируют включить контроль за экспортом технологий, которые РФ может использовать для поддержки своих оружейных заводов. Также среди ограничений может быть запрет на операции с тремя российскими банками и санкции в отношении 180 человек. Евросоюз вводит ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Принято уже восемь пакетов санкций, ЕС готовит девятый, передает телеканал 360. Издание Politico сообщало, что обсуждаются меры, которые затронут медиа-сектор, технологии и финансы России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Запад в попытке сдержать развитие других стран, сообщают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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