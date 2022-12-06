Еврокомиссия придумала новые санкции против РФ

Еврокомиссия рассматривает возможность запрета новых инвестиций в горнодобывающую промышленность РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
«Запрет инвестиций в горнодобывающую промышленность, который будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов, является частью девятого пакета санкций ЕС. Официальные лица планируют обсудить его с государствами-членами в ближайшие дни и надеются согласовать к концу следующей недели», — пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В новый пакет санкций планируют включить контроль за экспортом технологий, которые РФ может использовать для поддержки своих оружейных заводов. Также среди ограничений может быть запрет на операции с тремя российскими банками и санкции в отношении 180 человек.
Евросоюз вводит ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Принято уже восемь пакетов санкций, ЕС готовит девятый, передает телеканал 360. Издание Politico сообщало, что обсуждаются меры, которые затронут медиа-сектор, технологии и финансы России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Запад в попытке сдержать развитие других стран, сообщают «Дни.ру».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Еврокомиссия рассматривает возможность запрета новых инвестиций в горнодобывающую промышленность РФ. Об этом сообщает британская газета Financial Times. «Запрет инвестиций в горнодобывающую промышленность, который будет иметь исключения для некоторых конкретных продуктов, является частью девятого пакета санкций ЕС. Официальные лица планируют обсудить его с государствами-членами в ближайшие дни и надеются согласовать к концу следующей недели», — пишет Financial Times со ссылкой на источники. В новый пакет санкций планируют включить контроль за экспортом технологий, которые РФ может использовать для поддержки своих оружейных заводов. Также среди ограничений может быть запрет на операции с тремя российскими банками и санкции в отношении 180 человек. Евросоюз вводит ограничения против России из-за спецоперации на Украине. Принято уже восемь пакетов санкций, ЕС готовит девятый, передает телеканал 360. Издание Politico сообщало, что обсуждаются меры, которые затронут медиа-сектор, технологии и финансы России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Запад в попытке сдержать развитие других стран, сообщают «Дни.ру».