Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется. У армии Российской Федерации есть «козыри», с помощью которых она способна отразить любую агрессию. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет.
«Циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает <…> У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — приводит слова Михаила Шеремета РИА Новости.
Ранее URA.RU рассказало, что представитель администрации президента США Джон Кирби заявил о праве Украины на возврат территории Крыма, так как она считает полуостров своей территорией. При этом, в Белом доме подталкивают ВСУ к попытке захвата больших территорий Российской Федерации, чтобы подвести Украину к мирным переговорам с более сильной позицией.
Крым вошел в состав России в 2014 году на основании волеизъявления, сделанного жителями республики на референдуме. За воссоединение с Россией высказалось 96.77% населения полуострова.
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Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется. У армии Российской Федерации есть «козыри», с помощью которых она способна отразить любую агрессию. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет. «Циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает <…> У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — приводит слова Михаила Шеремета РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что представитель администрации президента США Джон Кирби заявил о праве Украины на возврат территории Крыма, так как она считает полуостров своей территорией. При этом, в Белом доме подталкивают ВСУ к попытке захвата больших территорий Российской Федерации, чтобы подвести Украину к мирным переговорам с более сильной позицией. Крым вошел в состав России в 2014 году на основании волеизъявления, сделанного жителями республики на референдуме. За воссоединение с Россией высказалось 96.77% населения полуострова.