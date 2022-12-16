В ГД предупредили США о «козырях», которые РФ готова применить для защиты Крыма

Депутат Госдумы Шеремет: враждебная позиция по Крыму сильно аукнется США

17 декабря 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Депутат от Крыма Шеремет напомнил США о «козырях» армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется. У армии Российской Федерации есть «козыри», с помощью которых она способна отразить любую агрессию. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет. «Циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает <…> У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — приводит слова Михаила Шеремета РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что представитель администрации президента США Джон Кирби заявил о праве Украины на возврат территории Крыма, так как она считает полуостров своей территорией. При этом, в Белом доме подталкивают ВСУ к попытке захвата больших территорий Российской Федерации, чтобы подвести Украину к мирным переговорам с более сильной позицией. Крым вошел в состав России в 2014 году на основании волеизъявления, сделанного жителями республики на референдуме. За воссоединение с Россией высказалось 96.77% населения полуострова.

Позиция США, признающих право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, им сильно аукнется. У армии Российской Федерации есть «козыри», с помощью которых она способна отразить любую агрессию. С таким предупреждением выступил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет. «Циничная и враждебная позиция США по Крыму им сильно аукнется. Россия никому не позволит посягать на ее территории. Все попытки провокаций в отношении полуострова будут жестко пресечены на корню. Последствия на себе ощутят как исполнители, так и те, кто их натравливает <…> У армии России есть козыри, способные поставить на место или уничтожить любого агрессора», — приводит слова Михаила Шеремета РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что представитель администрации президента США Джон Кирби заявил о праве Украины на возврат территории Крыма, так как она считает полуостров своей территорией. При этом, в Белом доме подталкивают ВСУ к попытке захвата больших территорий Российской Федерации, чтобы подвести Украину к мирным переговорам с более сильной позицией. Крым вошел в состав России в 2014 году на основании волеизъявления, сделанного жителями республики на референдуме. За воссоединение с Россией высказалось 96.77% населения полуострова.