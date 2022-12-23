23 декабря 2022

WSWS: Вашингтон втягивает в «вечную войну» США и Европу

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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Поставка Украине Patriot глубже втягивает США в конфликт, отметили авторы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские власти втягивают Европу и США в «вечную войну» на Украине. Об этом пишет World Socialist Web Site.

«Буквально в прошлом году [президент США Джо] Байден заявил, что выводом американских войск из Афганистана он положит конец „вечной войне“. Но сейчас администрация [США] ввергает население Европы, США и всего мира в новую „вечную войну“ с потенциально катастрофическими последствиями», — говорится на сайте.

По мнению журналистов, США все глубже втягиваются в конфликт на Украине. Этому, отметили в издании, способствует и поставка украинской стороне систем противовоздушной обороны Patriot, которые дают «возможность наносить удары по самолетам в глубине российской территории».

Ранее The Wall Street Journal писал о том, что Байден поддерживает стремление украинского президента Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. Журналисты подчеркнули, что президент США заявил о полной будущей поддержке Украины.

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Американские власти втягивают Европу и США в «вечную войну» на Украине. Об этом пишет World Socialist Web Site. «Буквально в прошлом году [президент США Джо] Байден заявил, что выводом американских войск из Афганистана он положит конец „вечной войне“. Но сейчас администрация [США] ввергает население Европы, США и всего мира в новую „вечную войну“ с потенциально катастрофическими последствиями», — говорится на сайте. По мнению журналистов, США все глубже втягиваются в конфликт на Украине. Этому, отметили в издании, способствует и поставка украинской стороне систем противовоздушной обороны Patriot, которые дают «возможность наносить удары по самолетам в глубине российской территории». Ранее The Wall Street Journal писал о том, что Байден поддерживает стремление украинского президента Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. Журналисты подчеркнули, что президент США заявил о полной будущей поддержке Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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