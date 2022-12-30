Стилист Лисовец перечислил вещи, от которых стоит отказаться в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
В 2023 году необходимо использовать более женственную одежду, заявил Владислав Лисовец Фото:

В 2023 году необходимо отказаться от худи, спортивных штанов и кроссовок в пользу более женственных и элегантных платьев, пиджаков и жакетов. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец.

«Мы уходим от спортивной одежды, убираем худи, спортивные штаны и кроссовки и больше обращаем внимания на каблук, ботильоны и босоножки. Это все про элегантность и женственность», — передает слова Лисовца News.ru. Стилист посоветовал использовать в своем образе больше открытого тела.

К новому образу могут подойти джинсы, но без заниженной талии. Также приветствуются бархатные, а также не вульгарные кружевные ткани и много люрекса. Приталенные жакеты сделает образ более женственным, заключил стилист.

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В 2023 году необходимо отказаться от худи, спортивных штанов и кроссовок в пользу более женственных и элегантных платьев, пиджаков и жакетов. Об этом рассказал стилист Владислав Лисовец. «Мы уходим от спортивной одежды, убираем худи, спортивные штаны и кроссовки и больше обращаем внимания на каблук, ботильоны и босоножки. Это все про элегантность и женственность», — передает слова Лисовца News.ru. Стилист посоветовал использовать в своем образе больше открытого тела. К новому образу могут подойти джинсы, но без заниженной талии. Также приветствуются бархатные, а также не вульгарные кружевные ткани и много люрекса. Приталенные жакеты сделает образ более женственным, заключил стилист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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