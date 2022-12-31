Депутат Госдумы Смолин призвал вернуть индексацию пенсий работающим инвалидам

В Госдуму внесут законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим инвалидам

31 декабря 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Возобновление индексации пенсий работающим инвалидам даст им стимул устраиваться на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После Нового года в Госдуму будет внесен законопроект о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель Общероссийского общественного движения «Образование — для всех», вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин. Ранее на сайте kremlin.ru появился перечень поручений по итогам встречи президента России Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря 2022 года. Согласно одному из поручений, до 15 апреля правительству РФ нужно рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Ответственным за выполнение поручения является председатель кабмина Михаил Мишустин. «В Думе есть пять законопроектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе один мой. Сейчас мы подготовили законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим инвалидам отдельно. Мы его внесем только после Нового года. Правительство, скорее всего, либо внесет свой [законопроект], либо предложит нам присоединить к нашему законопроекту депутатов „Единой России“, с чем мы сразу согласимся. Неважно какого цвета кот, лишь бы он ловил мышей, но проблему надо решить», — сказал Олег Смолин. Депутат Госдумы объяснил, что отмена индексации не стимулирует инвалидов работать. «Как я говорил президенту 2 декабря, ситуация в том, что пенсии по инвалидности, особенно первой группы, у нас более или менее приличные по нашим меркам. А заработная плата инвалидов первой, второй группы, как правило, низкая, поэтому, когда вы продолжаете работать, вы теряете значительную часть пенсии, которая может равняться половине той минимальной заработной платы, которую вы получаете. Это мощнейшее средство дестимулирования работы людей с инвалидностью», — уточнил он. Как отметил парламентарий, президент не в первый раз уделяет внимание людям с ограниченными возможностями. «В 2020 году была встреча президента с инвалидами. Было несколько поручений. Два из них были прописаны президентом по моей просьбе. И оба исполнены. Одно предложение — с 1 сентября 2021 года вступил в силу закон, который дает возможность людям с инвалидностью, которые не могут работать по первому профессиональному высшему образованию получить второе на бюджетной основе. И второе поручение было по улучшению квотирования рабочих мест для инвалидов», — подчеркнул политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После Нового года в Госдуму будет внесен законопроект о возвращении индексации пенсий работающим инвалидам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель Общероссийского общественного движения «Образование — для всех», вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин. Ранее на сайте kremlin.ru появился перечень поручений по итогам встречи президента России Владимира Путина с инвалидами и представителями общественных организаций 2 декабря 2022 года. Согласно одному из поручений, до 15 апреля правительству РФ нужно рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Ответственным за выполнение поручения является председатель кабмина Михаил Мишустин. «В Думе есть пять законопроектов о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе один мой. Сейчас мы подготовили законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим инвалидам отдельно. Мы его внесем только после Нового года. Правительство, скорее всего, либо внесет свой [законопроект], либо предложит нам присоединить к нашему законопроекту депутатов „Единой России“, с чем мы сразу согласимся. Неважно какого цвета кот, лишь бы он ловил мышей, но проблему надо решить», — сказал Олег Смолин. Депутат Госдумы объяснил, что отмена индексации не стимулирует инвалидов работать. «Как я говорил президенту 2 декабря, ситуация в том, что пенсии по инвалидности, особенно первой группы, у нас более или менее приличные по нашим меркам. А заработная плата инвалидов первой, второй группы, как правило, низкая, поэтому, когда вы продолжаете работать, вы теряете значительную часть пенсии, которая может равняться половине той минимальной заработной платы, которую вы получаете. Это мощнейшее средство дестимулирования работы людей с инвалидностью», — уточнил он. Как отметил парламентарий, президент не в первый раз уделяет внимание людям с ограниченными возможностями. «В 2020 году была встреча президента с инвалидами. Было несколько поручений. Два из них были прописаны президентом по моей просьбе. И оба исполнены. Одно предложение — с 1 сентября 2021 года вступил в силу закон, который дает возможность людям с инвалидностью, которые не могут работать по первому профессиональному высшему образованию получить второе на бюджетной основе. И второе поручение было по улучшению квотирования рабочих мест для инвалидов», — подчеркнул политик.