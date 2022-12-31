При обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли шесть человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли больницу в Первомайске (ЛНР), погибло не менее шести человек. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Татьяна Ковалева.
«Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов», — отметила Ковалева. Ее слова приводит РИА Новости. По словам главврача, всего было три залпа с интервалом в 30 минут. Она предполагает, что жертв может быть обнаружено больше. При обстреле пациенты больницы также получили повторные ранения.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку. Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Более 15 человек ранены в Макеевке.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли больницу в Первомайске (ЛНР), погибло не менее шести человек. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Татьяна Ковалева. «Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов», — отметила Ковалева. Ее слова приводит РИА Новости. По словам главврача, всего было три залпа с интервалом в 30 минут. Она предполагает, что жертв может быть обнаружено больше. При обстреле пациенты больницы также получили повторные ранения. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку. Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Более 15 человек ранены в Макеевке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.