При обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли шесть человек

01 января 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

В ходе обстрелов ВСУ пострадали пациенты больницы в Первомайске, есть жертвы, сообщает Татьяна Ковалева Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли больницу в Первомайске (ЛНР), погибло не менее шести человек. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Татьяна Ковалева. «Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов», — отметила Ковалева. Ее слова приводит РИА Новости. По словам главврача, всего было три залпа с интервалом в 30 минут. Она предполагает, что жертв может быть обнаружено больше. При обстреле пациенты больницы также получили повторные ранения. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку. Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Более 15 человек ранены в Макеевке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли больницу в Первомайске (ЛНР), погибло не менее шести человек. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Татьяна Ковалева. «Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов», — отметила Ковалева. Ее слова приводит РИА Новости. По словам главврача, всего было три залпа с интервалом в 30 минут. Она предполагает, что жертв может быть обнаружено больше. При обстреле пациенты больницы также получили повторные ранения. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку. Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Более 15 человек ранены в Макеевке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.