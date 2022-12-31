31 декабря 2022

При обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли шесть человек

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Последствия обстрела 10 корпуса на территории больницы Калинина. Донецк, донецк, обстрел
В ходе обстрелов ВСУ пострадали пациенты больницы в Первомайске, есть жертвы, сообщает Татьяна Ковалева Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли больницу в Первомайске (ЛНР), погибло не менее шести человек. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Татьяна Ковалева.

«Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов», — отметила Ковалева. Ее слова приводит РИА Новости. По словам главврача, всего было три залпа с интервалом в 30 минут. Она предполагает, что жертв может быть обнаружено больше. При обстреле пациенты больницы также получили повторные ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку. Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Более 15 человек ранены в Макеевке.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 31 декабря обстреляли больницу в Первомайске (ЛНР), погибло не менее шести человек. Об этом сообщила заместитель главного врача больницы Татьяна Ковалева. «Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов», — отметила Ковалева. Ее слова приводит РИА Новости. По словам главврача, всего было три залпа с интервалом в 30 минут. Она предполагает, что жертв может быть обнаружено больше. При обстреле пациенты больницы также получили повторные ранения. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливают Донецк и Макеевку. Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Более 15 человек ранены в Макеевке. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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