Лукашенко и Путин совместили приятное с полезным во время праздников в Москве

Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко в Москве много общался с Путиным
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Лукашенко в Москве очень много общался с Путиным
Лукашенко в Москве очень много общался с Путиным Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве большую часть времени провел в общении с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Естественно, очень много, как обычно, президент общался с Владимиром Владимировичем Путиным... Естественно, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Естественно, все лидеры стран постсоветского пространства... Там всегда наши лидеры совмещают приятное с полезным», — передает telegram-канал «Пул первого» слова Эйсмонт.

Также пресс-секретарь подчеркнула, что визит Лукашенко в Москву длился ровно сутки и был насыщен различными встречами и обсуждениями. За 24 часа глава Белоруссии провел серию переговоров и рабочих контактов, не прерываясь на отдых.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал парад, прошедший на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, как самый впечатляющий и лучший среди всех российских парадов, на которых ему доводилось присутствовать. По его словам, после участия в торжествах в российской столице он направится в Минск, где вечером запланировано проведение белорусского военного парада. Лукашенко отметил, что время начала минского мероприятия было специально назначено на вечерние часы, чтобы он смог принять участие сразу в обеих церемониях.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время праздничных мероприятий в Москве большую часть времени провел в общении с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. «Естественно, очень много, как обычно, президент общался с Владимиром Владимировичем Путиным... Естественно, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Естественно, все лидеры стран постсоветского пространства... Там всегда наши лидеры совмещают приятное с полезным», — передает telegram-канал «Пул первого» слова Эйсмонт. Также пресс-секретарь подчеркнула, что визит Лукашенко в Москву длился ровно сутки и был насыщен различными встречами и обсуждениями. За 24 часа глава Белоруссии провел серию переговоров и рабочих контактов, не прерываясь на отдых. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал парад, прошедший на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, как самый впечатляющий и лучший среди всех российских парадов, на которых ему доводилось присутствовать. По его словам, после участия в торжествах в российской столице он направится в Минск, где вечером запланировано проведение белорусского военного парада. Лукашенко отметил, что время начала минского мероприятия было специально назначено на вечерние часы, чтобы он смог принять участие сразу в обеих церемониях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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