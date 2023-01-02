Посол Польши в ООН назвал конфликт на Украине «мировой войной»

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Боевые действия на Украине можно назвать «мировой войной», считает Кшиштоф Щерски Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С точки зрения последствий российско-украинский конфликт можно назвать «мировой войной». С таким заявлением выступил посол Польши в ООН Кшиштоф Щерски.

«Конфликт на Украине является мировой войной с точки зрения последствий и воздействия на экономику и глобальную политику», — заявил Щерски. Его слова передает польское агентство Polska Agencja Prasowa.

Ранее американский военный аналитик Роберт Фарли рассказал о вероятных сценариях начала Третьей мировой войны в 2023 году. А по мнению сенатора Совета Федерации от Пермского края Алексея Пушкова, Украина — одно из тех мест, где может произойти военный конфликт с участием мировых держав.

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С точки зрения последствий российско-украинский конфликт можно назвать «мировой войной». С таким заявлением выступил посол Польши в ООН Кшиштоф Щерски. «Конфликт на Украине является мировой войной с точки зрения последствий и воздействия на экономику и глобальную политику», — заявил Щерски. Его слова передает польское агентство Polska Agencja Prasowa. Ранее американский военный аналитик Роберт Фарли рассказал о вероятных сценариях начала Третьей мировой войны в 2023 году. А по мнению сенатора Совета Федерации от Пермского края Алексея Пушкова, Украина — одно из тех мест, где может произойти военный конфликт с участием мировых держав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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