Yahoo News Japan: Зеленский теряет власть из-за провалов на фронте 09 января 2023 в 16:06 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский теряет поддержку из-за проблем с оружием, заявил политолог Акихиро Матоба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский теряет политическую власть и доверие со стороны ВСУ из-за неэффективного использования оружия. Об этом заявил политолог Акихиро Матоба. «Уже говорят, что он (Зеленский) теряет политическую власть внутри Украины. В частности, отношения между Зеленским и борющейся армией не очень хорошие», — цитирует слова политолога японский портал Yahoo News Japan . Акихиро Матоба уточняет, что западное оружие бесполезно без умения его использовать. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. 8 января министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о желании Германии отправить Киеву танки Leopard 2. Также Германия призвала наладить поставки танков на Украину и своих сторонников, сообщает «Федеральное агентство новостей». До этого страны Запада не спонсировали Киев танками. Президент Украины Владимир Зеленский теряет политическую власть и доверие со стороны ВСУ из-за неэффективного использования оружия. Об этом заявил политолог Акихиро Матоба. «Уже говорят, что он (Зеленский) теряет политическую власть внутри Украины. В частности, отношения между Зеленским и борющейся армией не очень хорошие», — цитирует слова политолога японский портал Yahoo News Japan. Акихиро Матоба уточняет, что западное оружие бесполезно без умения его использовать. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. 8 января министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о желании Германии отправить Киеву танки Leopard 2. Также Германия призвала наладить поставки танков на Украину и своих сторонников, сообщает «Федеральное агентство новостей». До этого страны Запада не спонсировали Киев танками. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям