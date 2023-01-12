В США испугались визита украинских зенитчиков

Сенатор от штата Оклахома Натан Дам опасается, что украинские курсанты в США во время обучения использованию систем ПВО Patriot могут запустить ракету по мирным гражданам. Об этом он сообщил в социальной сети.
«Я только что подал [резолюцию], чтобы отказать [в допуске украинским] солдатам на территорию Оклахомы, для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», — написал Натан Дам в Twitter. Он обратился к солидарным с ним гражданам Америки делать репост его записи.
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Сенатор от штата Оклахома Натан Дам опасается, что украинские курсанты в США во время обучения использованию систем ПВО Patriot могут запустить ракету по мирным гражданам. Об этом он сообщил в социальной сети. «Я только что подал [резолюцию], чтобы отказать [в допуске украинским] солдатам на территорию Оклахомы, для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», — написал Натан Дам в Twitter. Он обратился к солидарным с ним гражданам Америки делать репост его записи. Ранее URA.RU сообщило, что США включили ЗРК Patriot в очередной пакет военной помощи Украине. В конгрессе США считают, что воспользоваться комплексами Украина сможет только в 2024 году. Чтобы ускорить процесс развертывания, было принято решение обучать украинских зенитчиков на военных базах в США.