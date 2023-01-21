В Японии назвали продукт, замедляющий старение

Yahoo Japan: пигмент, содержащийся в баклажанах, замедляет старение

21 января 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Баклажан следует употреблять с кожурой, посоветовал эксперт Фото: Ксения Фикс © URA.RU Баклажан содержит пигмент насунин, замедляющий старение человека. Однако для получения такой пользы от употребления овоща, его следует есть вместе с кожурой. Такими рекомендациями поделился медицинский эксперт японского издания Yahoo Japan Кококара Далее. «Ярко-фиолетовый пигмент насунин является неотъемлемым компонентом баклажана. Он эффективен в профилактике таких заболеваний, связанных с образом жизни, как старение, рак и атеросклероз», — передает издание слова Кококара Далее. Однако, отметил эксперт, насунин содержится только в кожуре баклажана, поэтому при приготовлении овоща следует обязательно ее оставлять. Помимо баклажана, благотворное влияние на организм человека оказывают и другие продукты с клетчаткой. Так, врач-диетолог Елена Соломатина советовала съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы поддерживать иммунитет.

Баклажан содержит пигмент насунин, замедляющий старение человека. Однако для получения такой пользы от употребления овоща, его следует есть вместе с кожурой. Такими рекомендациями поделился медицинский эксперт японского издания Yahoo Japan Кококара Далее. «Ярко-фиолетовый пигмент насунин является неотъемлемым компонентом баклажана. Он эффективен в профилактике таких заболеваний, связанных с образом жизни, как старение, рак и атеросклероз», — передает издание слова Кококара Далее. Однако, отметил эксперт, насунин содержится только в кожуре баклажана, поэтому при приготовлении овоща следует обязательно ее оставлять. Помимо баклажана, благотворное влияние на организм человека оказывают и другие продукты с клетчаткой. Так, врач-диетолог Елена Соломатина советовала съедать 400-500 граммов овощей и фруктов в день, чтобы поддерживать иммунитет.