В Кремле исключили возможность мобилизации еще 200 тысяч россиян

25 января 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию CNN о мобилизации в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Заявления американской телекомпании CNN о возможности мобилизации еще 200 тысяч граждан России для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине являются ложными. В планы Кремля не входят подобные мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна», — сообщил Песков в интервью агентству ТАСС. Ранее телекомпания в своей статье заявила о якобы наличествующих планах президента России Владимира Путина провести новую волну мобилизации в стране. Песков подчеркнул, что и прочие спекуляции СМИ, касающиеся вопроса мобилизации, не имеют под собой серьезных оснований. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой, согласно заявлению Путина, является денацификация и демилитаризация страны. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Частичная мобилизация в РФ была завершена в конце октября. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, по словам которого, была достигнута цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва.

Заявления американской телекомпании CNN о возможности мобилизации еще 200 тысяч граждан России для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине являются ложными. В планы Кремля не входят подобные мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна», — сообщил Песков в интервью агентству ТАСС. Ранее телекомпания в своей статье заявила о якобы наличествующих планах президента России Владимира Путина провести новую волну мобилизации в стране. Песков подчеркнул, что и прочие спекуляции СМИ, касающиеся вопроса мобилизации, не имеют под собой серьезных оснований. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой, согласно заявлению Путина, является денацификация и демилитаризация страны. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Частичная мобилизация в РФ была завершена в конце октября. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, по словам которого, была достигнута цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва.