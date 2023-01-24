24 января 2023

В Кремле исключили возможность мобилизации еще 200 тысяч россиян

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Отправка мобилизованных. Тюмень, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию CNN о мобилизации в России Фото:
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Мобилизация в России

Заявления американской телекомпании CNN о возможности мобилизации еще 200 тысяч граждан России для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине являются ложными. В планы Кремля не входят подобные мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна», — сообщил Песков в интервью агентству ТАСС. Ранее телекомпания в своей статье заявила о якобы наличествующих планах президента России Владимира Путина провести новую волну мобилизации в стране. Песков подчеркнул, что и прочие спекуляции СМИ, касающиеся вопроса мобилизации, не имеют под собой серьезных оснований.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой, согласно заявлению Путина, является денацификация и демилитаризация страны. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Частичная мобилизация в РФ была завершена в конце октября. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, по словам которого, была достигнута цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва.

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Заявления американской телекомпании CNN о возможности мобилизации еще 200 тысяч граждан России для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине являются ложными. В планы Кремля не входят подобные мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна», — сообщил Песков в интервью агентству ТАСС. Ранее телекомпания в своей статье заявила о якобы наличествующих планах президента России Владимира Путина провести новую волну мобилизации в стране. Песков подчеркнул, что и прочие спекуляции СМИ, касающиеся вопроса мобилизации, не имеют под собой серьезных оснований. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, целью которой, согласно заявлению Путина, является денацификация и демилитаризация страны. Одной из основных задач СВО также является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Частичная мобилизация в РФ была завершена в конце октября. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, по словам которого, была достигнута цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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