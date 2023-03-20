20 марта 2023

Военный из ХМАО погиб при освобождении ДНР

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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, гвоздики, открытие памятника, цветы, похороны, открытие мемориала
Заур Рамазанов геройски погиб при освобождении ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Сургутского района Заур Рамазанов, служивший по контракту, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

«В Донбассе погиб житель поселка Федоровский Сургутского района 36-летний Заур Рамазанов. Он родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру. С 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ. Старший сержант ВМФ Заур Курманказыевич геройски погиб при освобождении Донецкой Народной Республики», — говорится в официальной группе окружных властей «ВКонтакте».

В ХМАО у погибшего остались жена, двое детей и мать. Власти региона намерены оказать семье военнослужащего все необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве.

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Житель Сургутского района Заур Рамазанов, служивший по контракту, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «В Донбассе погиб житель поселка Федоровский Сургутского района 36-летний Заур Рамазанов. Он родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру. С 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ. Старший сержант ВМФ Заур Курманказыевич геройски погиб при освобождении Донецкой Народной Республики», — говорится в официальной группе окружных властей «ВКонтакте». В ХМАО у погибшего остались жена, двое детей и мать. Власти региона намерены оказать семье военнослужащего все необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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