Военный из ХМАО погиб при освобождении ДНР

21 марта 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Заур Рамазанов геройски погиб при освобождении ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Сургутского района Заур Рамазанов, служивший по контракту, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «В Донбассе погиб житель поселка Федоровский Сургутского района 36-летний Заур Рамазанов. Он родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру. С 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ. Старший сержант ВМФ Заур Курманказыевич геройски погиб при освобождении Донецкой Народной Республики», — говорится в официальной группе окружных властей «ВКонтакте». В ХМАО у погибшего остались жена, двое детей и мать. Власти региона намерены оказать семье военнослужащего все необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.

Житель Сургутского района Заур Рамазанов, служивший по контракту, погиб при освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в правительстве ХМАО. «В Донбассе погиб житель поселка Федоровский Сургутского района 36-летний Заур Рамазанов. Он родился в Кизлярском районе Дагестана, позже переехал в Югру. С 2009 года служил по контракту в Вооруженных силах РФ. Старший сержант ВМФ Заур Курманказыевич геройски погиб при освобождении Донецкой Народной Республики», — говорится в официальной группе окружных властей «ВКонтакте». В ХМАО у погибшего остались жена, двое детей и мать. Власти региона намерены оказать семье военнослужащего все необходимые меры поддержки. «Приносим соболезнования родным и близким погибшего», — добавили в правительстве. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил, что основными ее целями являются защита жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация киевского режима.