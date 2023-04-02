В России наши способ снизить цены на молочные продукты

«Коммерсант»: расторжение контрактов с поставщиками приведет к снижению стоимости молочной продукции

03 апреля 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Производители молочных продуктов расторгают контракты с поставщиками сырого молока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены. Они жалуются на низкий спрос на часть ассортимента. «Крупные производители молочной продукции уведомляют поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Таким образом переработчики пытаются добиться снижения закупочных цен на сырое молоко», — сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтверждает информацию о том, что часть производителей расторгает контракты с поставщиками сырья. По его словам, в самой сложной ситуации оказались молочники «без долгосрочных контрактов». Производитель сыров «Фудлэнд» не отказывается от договоров, но уточняет, что в последние полгода компания не заключала контрактов на закупку сырья. По словам гендиректора компании Максима Полякова, в январе-феврали продажи твердых и полутвердых сыров снизились на 4% при росте производства сырьевого молока. Ранее правительство РФ отказалось ограничивать цены на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что для принятия подобных мер нужно заниматься каждым этапом производства и продажи продукции.

Российские переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены. Они жалуются на низкий спрос на часть ассортимента. «Крупные производители молочной продукции уведомляют поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Таким образом переработчики пытаются добиться снижения закупочных цен на сырое молоко», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники. Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтверждает информацию о том, что часть производителей расторгает контракты с поставщиками сырья. По его словам, в самой сложной ситуации оказались молочники «без долгосрочных контрактов». Производитель сыров «Фудлэнд» не отказывается от договоров, но уточняет, что в последние полгода компания не заключала контрактов на закупку сырья. По словам гендиректора компании Максима Полякова, в январе-феврали продажи твердых и полутвердых сыров снизились на 4% при росте производства сырьевого молока. Ранее правительство РФ отказалось ограничивать цены на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что для принятия подобных мер нужно заниматься каждым этапом производства и продажи продукции.