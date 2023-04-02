02 апреля 2023

В России наши способ снизить цены на молочные продукты

«Коммерсант»: расторжение контрактов с поставщиками приведет к снижению стоимости молочной продукции
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко, молоко зауралья, цистерна 7
Производители молочных продуктов расторгают контракты с поставщиками сырого молока Фото:

Российские переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены. Они жалуются на низкий спрос на часть ассортимента.

«Крупные производители молочной продукции уведомляют поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Таким образом переработчики пытаются добиться снижения закупочных цен на сырое молоко», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтверждает информацию о том, что часть производителей расторгает контракты с поставщиками сырья. По его словам, в самой сложной ситуации оказались молочники «без долгосрочных контрактов». Производитель сыров «Фудлэнд» не отказывается от договоров, но уточняет, что в последние полгода компания не заключала контрактов на закупку сырья. По словам гендиректора компании Максима Полякова, в январе-феврали продажи твердых и полутвердых сыров снизились на 4% при росте производства сырьевого молока.

Ранее правительство РФ отказалось ограничивать цены на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что для принятия подобных мер нужно заниматься каждым этапом производства и продажи продукции.

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Российские переработчики начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены. Они жалуются на низкий спрос на часть ассортимента. «Крупные производители молочной продукции уведомляют поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Таким образом переработчики пытаются добиться снижения закупочных цен на сырое молоко», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники. Владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев подтверждает информацию о том, что часть производителей расторгает контракты с поставщиками сырья. По его словам, в самой сложной ситуации оказались молочники «без долгосрочных контрактов». Производитель сыров «Фудлэнд» не отказывается от договоров, но уточняет, что в последние полгода компания не заключала контрактов на закупку сырья. По словам гендиректора компании Максима Полякова, в январе-феврали продажи твердых и полутвердых сыров снизились на 4% при росте производства сырьевого молока. Ранее правительство РФ отказалось ограничивать цены на продукты питания первой необходимости. В Минсельхозе заявили, что для принятия подобных мер нужно заниматься каждым этапом производства и продажи продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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