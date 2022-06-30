В Минэке пообещали списать более 3 млрд рублей долгов без суда

01 июля 2022 в 02:29 Размер текста - 17 +

Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках процедуры внесудебного банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Долги россиян более чем на 3 млрд рублей будут списаны без суда, рассказал «Известиям» Илья Торосов. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе министерства. За указанный период к списанию долгов по кредитам были допущены 9 тысяч россиян, из них 6 тысяч уже полностью завершили эту процедуру. Всего в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тысяч обращений от россиян. При этом в первые месяцы введения схемы заявки одобрялись лишь в 30% случаев, а в мае этого года цифра одобренных заявок увеличилось до 61%. Ранее в telegram-канале Госдумы РФ была размещена информация о том, как гражданам проще всего списать неподъемные долги. В сообщении говорилось о том, что после объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему. Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Долги россиян более чем на 3 млрд рублей будут списаны без суда, рассказал «Известиям» Илья Торосов. Это общая сумма средств по одобренным заявкам с момента запуска механизма внесудебного банкротства граждан в России — с сентября 2020-го по май нынешнего года, уточнили в пресс-службе министерства. За указанный период к списанию долгов по кредитам были допущены 9 тысяч россиян, из них 6 тысяч уже полностью завершили эту процедуру. Всего в многофункциональные центры (МФЦ) страны поступило 19,6 тысяч обращений от россиян. При этом в первые месяцы введения схемы заявки одобрялись лишь в 30% случаев, а в мае этого года цифра одобренных заявок увеличилось до 61%. Ранее в telegram-канале Госдумы РФ была размещена информация о том, как гражданам проще всего списать неподъемные долги. В сообщении говорилось о том, что после объявления банкротом гражданин полностью освобождается от уплаты долга и процентов по нему. Кроме того, с момента подачи заявления о внесудебном банкротстве начисление пеней и штрафов по долгам прекращается, долг больше не растет.