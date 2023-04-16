Резников обиделся на Меркель, что она не пустила Украину в НАТО

Министр обороны Украины Резников: Меркель препятствовала вступлению в НАТО Украины и Грузии

16 апреля 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Ангела Меркель виновата, что Украина не стала членом НАТО Фото: bundeskanzlerin.de В том, что Украина не стала членом НАТО, виновата экс-канцлер Германии Ангела Меркель. С таким мнением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он считает, что именно Меркель убедила всех не принимать Украину в альянс. «Это стало реальностью в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте. Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами. Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — сказал Алексей Резников в интервью испанской газете La Razón. Он отметил, что Запад уже давно принимает решения с оглядкой на то, чтобы не провоцировать Россию. Резников признался, что Украина использует оружие НАТО и во многом зависит от альянса. По его мнению, де-факто Украина и так является членом НАТО, нужно дождаться только политического решения. Украина претендует на членство в НАТО в течение многих лет. 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в блок в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что это будет возможно только после окончания спецоперации. Верховная Рада призвала НАТО ускорить принятие Украины в блок.

В том, что Украина не стала членом НАТО, виновата экс-канцлер Германии Ангела Меркель. С таким мнением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он считает, что именно Меркель убедила всех не принимать Украину в альянс. «Это стало реальностью в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте. Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами. Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — сказал Алексей Резников в интервью испанской газете La Razón. Он отметил, что Запад уже давно принимает решения с оглядкой на то, чтобы не провоцировать Россию. Резников признался, что Украина использует оружие НАТО и во многом зависит от альянса. По его мнению, де-факто Украина и так является членом НАТО, нужно дождаться только политического решения. Украина претендует на членство в НАТО в течение многих лет. 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в блок в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что это будет возможно только после окончания спецоперации. Верховная Рада призвала НАТО ускорить принятие Украины в блок.