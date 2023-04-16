Резников обиделся на Меркель, что она не пустила Украину в НАТО

В том, что Украина не стала членом НАТО, виновата экс-канцлер Германии Ангела Меркель. С таким мнением выступил министр обороны Украины Алексей Резников. Он считает, что именно Меркель убедила всех не принимать Украину в альянс.
«Это стало реальностью в 2008 году, во время саммита НАТО в Бухаресте. Была вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами. Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила остальных», — сказал Алексей Резников в интервью испанской газете La Razón. Он отметил, что Запад уже давно принимает решения с оглядкой на то, чтобы не провоцировать Россию.
Резников признался, что Украина использует оружие НАТО и во многом зависит от альянса. По его мнению, де-факто Украина и так является членом НАТО, нужно дождаться только политического решения.
Украина претендует на членство в НАТО в течение многих лет. 30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в блок в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что это будет возможно только после окончания спецоперации. Верховная Рада призвала НАТО ускорить принятие Украины в блок.
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