Верховная Рада призвала НАТО ускорить вступление Украины в альянс

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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
Верховная рада Украины обратилась в ООН с призывом принять страну в альянс, заявил Алексей Гончаренко Фото:

Депутаты украинского парламента обратились к НАТО с просьбой ускорить процесс включения кандидатуры Киева в альянс. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Рада обратилась к государствам-членам НАТО и к парламентской ассамблее НАТО по поводу ускорения вступления Украины в альянс», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он пояснил, что текст обращения содержит призыв принять Украину в НАТО в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Экономический обозреватель Юрий Пронько заявил, что Украина придумала лазейку, как вступить в западные альянсы, не вступая в НАТО напрямую, передает «Царьград». Он пояснил, что Киев и Варшава в дальнейшем могут сформировать конфедерацию. Это предоставит альтернативу Украине по вступлению в альянс.

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Депутаты украинского парламента обратились к НАТО с просьбой ускорить процесс включения кандидатуры Киева в альянс. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. «Рада обратилась к государствам-членам НАТО и к парламентской ассамблее НАТО по поводу ускорения вступления Украины в альянс», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он пояснил, что текст обращения содержит призыв принять Украину в НАТО в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Экономический обозреватель Юрий Пронько заявил, что Украина придумала лазейку, как вступить в западные альянсы, не вступая в НАТО напрямую, передает «Царьград». Он пояснил, что Киев и Варшава в дальнейшем могут сформировать конфедерацию. Это предоставит альтернативу Украине по вступлению в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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