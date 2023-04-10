Верховная Рада призвала НАТО ускорить вступление Украины в альянс

Депутаты украинского парламента обратились к НАТО с просьбой ускорить процесс включения кандидатуры Киева в альянс. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
«Рада обратилась к государствам-членам НАТО и к парламентской ассамблее НАТО по поводу ускорения вступления Украины в альянс», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он пояснил, что текст обращения содержит призыв принять Украину в НАТО в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
Экономический обозреватель Юрий Пронько заявил, что Украина придумала лазейку, как вступить в западные альянсы, не вступая в НАТО напрямую, передает «Царьград». Он пояснил, что Киев и Варшава в дальнейшем могут сформировать конфедерацию. Это предоставит альтернативу Украине по вступлению в альянс.
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