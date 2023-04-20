Politico: конфликт Польши и Франции мешает поставкам боеприпасов Киеву

Франция и Польша конфликтуют из-за поддержки Украины, уточняет Якопо Баригацци Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Франция и Польша не могут договориться, стоит ли привлекать США к совместным контрактам Евросоюза на закупку вооружения для Украины. Данные разногласия мешают странам организовать военную поддержку для Киева. Об этом пишет обозреватель Якопо Баригацци.

«Послам из Франции и Польши не удалось урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов для Украины — только местные фирмы или конкуренты из других стран (США и Великобритания — прим. URA.RU)», — уточняет Якопо Баригацци в материале для Politico . Такие выводы он делает ссылаясь на слова дипломатов, знакомых с ситуацией. По словам инсайдеров, страны ЕС хотят объединиться, чтобы помочь Украине и передать ей до одного миллиона снарядов в течение года. Но вопрос стоит в том, стоит ли Евросоюзу привлекать другие страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Запад готов отправить 115 миллиардов долларов на восстановление страны. Российский обозреватель Сергей Савчук считает, что такая помощь оказывается Киеву для того, чтобы западные страны потом смогли закупать у Украины дешевую энергию. Ранее в украинском издании Kyiv Post подчеркнули, что ЕС бросает их страну, отказываясь оказывать поддержку. Экс-премьер Украины Николай Азаров допустил увеличение объема госдолга до 173 миллиардов долларов к концу 2023 года, пишет RT.