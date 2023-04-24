Кремль воздержался от оценок идеи повышения НДФЛ для уехавших россиян

В Кремле не стали комментировать законопроект о повышении НДФЛ для уехавших россиян
В Кремле воздержались от оценок законопроекта правительства РФ о повышении налога на доходы физических лиц до 30% для уехавших россиян. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, документ будет еще обсуждаться.
«Идет рабочий процесс. На экспертном уровне в том числе. Наши законодатели будут работать», — подчеркнул Песков.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы до 30%. Поправки могут вступить в силу с 1 января 2024 года.
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