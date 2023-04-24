Кремль воздержался от оценок идеи повышения НДФЛ для уехавших россиян

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле не стали комментировать законопроект о повышении НДФЛ для уехавших россиян Фото:

В Кремле воздержались от оценок законопроекта правительства РФ о повышении налога на доходы физических лиц до 30% для уехавших россиян. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, документ будет еще обсуждаться.

«Идет рабочий процесс. На экспертном уровне в том числе. Наши законодатели будут работать», — подчеркнул Песков.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы до 30%. Поправки могут вступить в силу с 1 января 2024 года.

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В Кремле воздержались от оценок законопроекта правительства РФ о повышении налога на доходы физических лиц до 30% для уехавших россиян. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, документ будет еще обсуждаться. «Идет рабочий процесс. На экспертном уровне в том числе. Наши законодатели будут работать», — подчеркнул Песков. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы до 30%. Поправки могут вступить в силу с 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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