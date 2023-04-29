На Украине запретили буквы «Z» и «V» на автомобильных номерах

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Завод КМЗ. Курган, военная техника, бмп, боевая машина, символ z, сво
На Украине запретили русскую символику на номерах автомобилей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине запретили использовать символику, которая ассоциируется с российской спецоперацией, на автомобильных номерных знаках, в том числе буквы «V» и «Z». Об этом сообщили в украинском Министерстве внутренних дел.

В сообщении говорится, что запрет коснется букв «Z» и «V», а именно использования их отдельно или в качестве замены букв «С», «С», «В», «Ф» в словах, записанных кириллицей. «О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», — уточнили в МИД Украины. Также в стране будет запрещена коммунистическая символика.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, направленный на запрет присвоения географическим объектам российских названий. Об этом сообщили в Верховной Раде.

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На Украине запретили использовать символику, которая ассоциируется с российской спецоперацией, на автомобильных номерных знаках, в том числе буквы «V» и «Z». Об этом сообщили в украинском Министерстве внутренних дел. В сообщении говорится, что запрет коснется букв «Z» и «V», а именно использования их отдельно или в качестве замены букв «С», «С», «В», «Ф» в словах, записанных кириллицей. «О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», — уточнили в МИД Украины. Также в стране будет запрещена коммунистическая символика. Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон, направленный на запрет присвоения географическим объектам российских названий. Об этом сообщили в Верховной Раде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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