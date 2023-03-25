В украинском сериале заменили лицо российского актера

25 марта 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

В украинском сериале российского актера заменили на украинского Фото: Анна Майорова © URA.RU В украинском телесериале «Последнее письмо любимого» на канале «СТБ» лицо российского актера Прохора Дубравина заменили лицом украинца Дмитрия Саранкова. Об этом сообщает «24 канал». «В сериале „СТБ“ „Последнее письмо любимого“ снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», — сообщает «24 канал» у себя в Telegram. Также трейлер сериала был опубликован на YouTube-канале «СТБ», однако он не доступен для просмотра в России. Судя по движению губ на видео, изначально сериал снимался на русском языке, после чего был переозвучен. Ранее стало известно о запрете русского языка на территории Украины. Теперь за использование запрещенного языка из различных сфер и структур положен штраф. За нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» грозит штраф до 8.5 тысячи гривен, напоминает деловое издание «Взгляд».

В украинском телесериале «Последнее письмо любимого» на канале «СТБ» лицо российского актера Прохора Дубравина заменили лицом украинца Дмитрия Саранкова. Об этом сообщает «24 канал». «В сериале „СТБ“ „Последнее письмо любимого“ снялся россиянин Прохор Дубравин. Однако в новом ролике к премьере шоу украинцы заметили, что лица российского актера в кадре нет. Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», — сообщает «24 канал» у себя в Telegram. Также трейлер сериала был опубликован на YouTube-канале «СТБ», однако он не доступен для просмотра в России. Судя по движению губ на видео, изначально сериал снимался на русском языке, после чего был переозвучен. Ранее стало известно о запрете русского языка на территории Украины. Теперь за использование запрещенного языка из различных сфер и структур положен штраф. За нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» грозит штраф до 8.5 тысячи гривен, напоминает деловое издание «Взгляд».