Глава СПЧ Фадеев потребовал ужесточить наказание за нападение животных на человека

03 мая 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Наказание в виде шести месяцев ареста за нападение животного на человека недопустимо, заявил Валерий Фадеев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Наказание за нападение животных на человека нужно ужесточить. Недопустимо, что за причинение тяжкого вреда здоровью человека животным, его владелец наказывается шестью месяцами заключения или штрафом до 5000 рублей. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, — это максимум арест до шести месяцев. <…> Штраф за загрязнение собакой мест общего пользования — до 2000 рублей, за допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных — до 5000 рублей. Но так же нельзя!», — заявил Валерий Фадеев. Его слова приводит пресс-служба СПЧ в telegram-канале . Также глава Совета отметил, что для принятия законопроекта, дающий регионам право усыплять бездомных собак, необходимо тщательно проанализировать информацию. По его словам, делать это должны государственные институты. Ранее в Оренбурге бездомные собаки загрызли мальчика, который, по данным СМИ, был воспитанником детского дома, напоминает Life . Позже в Следственном комитете России заявили, что дадут правовую оценку действиям ответственных за отлов бродячих животных в городе. Также директор одной из компаний, занимающихся отловом, назвал закон, запрещающий убивать бездомных животных «дурацким», пишет NEWS.ru . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наказание за нападение животных на человека нужно ужесточить. Недопустимо, что за причинение тяжкого вреда здоровью человека животным, его владелец наказывается шестью месяцами заключения или штрафом до 5000 рублей. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Сейчас наказание вялое. Нападение на человека, повлекшее тяжкий вред здоровью, — это максимум арест до шести месяцев. <…> Штраф за загрязнение собакой мест общего пользования — до 2000 рублей, за допущение нападения собаки на другое животное или на человека, натравливание собаки на людей или животных — до 5000 рублей. Но так же нельзя!», — заявил Валерий Фадеев. Его слова приводит пресс-служба СПЧ в telegram-канале. Также глава Совета отметил, что для принятия законопроекта, дающий регионам право усыплять бездомных собак, необходимо тщательно проанализировать информацию. По его словам, делать это должны государственные институты. Ранее в Оренбурге бездомные собаки загрызли мальчика, который, по данным СМИ, был воспитанником детского дома, напоминает Life. Позже в Следственном комитете России заявили, что дадут правовую оценку действиям ответственных за отлов бродячих животных в городе. Также директор одной из компаний, занимающихся отловом, назвал закон, запрещающий убивать бездомных животных «дурацким», пишет NEWS.ru.