На базе РСВ создадут Институт социальной архитектуры

Институт социальной архитектуры создадут на базе платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ). Об этом сообщил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев во время симпозиума «Создавая будущее».
«Актуальность сегодня высока для социального прогнозирования, я бы даже сказал — для социального моделирования, для выстраивания моделей будущего, моделей социальных изменений, моделей образа будущего. [Поэтому] на базе платформы „Россия страна возможностей“ принято решение создать институт социальной архитектуры», — заявил Харичев, его слова приводит ТАСС.
Харичев также подчеркнул, что создание подобного института позволит оперативно реагировать на происходящие в обществе изменения. По его словам, РСВ представляет собой «весьма прикладную платформу», объединяющую различные конкурсы и социальные инициативы.
Ранее, с 21 по 24 октября, в Мастерской управления «Сенеж» прошел финал конкурса социальных архитекторов, где более 200 участников прошли серию испытаний и получили возможность дальнейшего обучения и наставничества. Социальные архитекторы занимаются внедрением новых практик для решения общественных задач и взаимодействия между институтами, что стало одним из направлений работы платформы «Россия — страна возможностей».
