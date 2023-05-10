SHOT: в Ростове ввели план «Сирена» из-за вооруженного мужчины в камуфляже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, пистолет, стрельба, пм, пистолет макарова, стрелковая подготовка, огневая
Мужчина угрожал прохожим пистолетом, рассказал очевидец Фото:

В Ростове-на-Дону введен план «Сирена» из-за сообщений о мужчине в камуфляже, который угрожает прохожим оружием. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на одного из очевидцев.

«Очевидец рассказал, что к нему на улице Максима Горького подошел неизвестный, угрожал пистолетом и гранатой, после чего скрылся», — написали в telegram-канале. Из-за этого мужчины в городе был введен план «Сирена». В СМИ также подчеркнули, что информация проверяется.

URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Ростову-на-Дону для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

План «Сирена» подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления. Силовые структуры патрулируют различные участки и могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра.

Ранее план «Сирена» был объявлен в Ставрополе после того, как неизвестные расстреляли автомобиль. В результате происшествия погиб мужчина.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростове-на-Дону введен план «Сирена» из-за сообщений о мужчине в камуфляже, который угрожает прохожим оружием. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на одного из очевидцев. «Очевидец рассказал, что к нему на улице Максима Горького подошел неизвестный, угрожал пистолетом и гранатой, после чего скрылся», — написали в telegram-канале. Из-за этого мужчины в городе был введен план «Сирена». В СМИ также подчеркнули, что информация проверяется. URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Ростову-на-Дону для уточнения информации. Ответа пока не последовало. План «Сирена» подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления. Силовые структуры патрулируют различные участки и могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра. Ранее план «Сирена» был объявлен в Ставрополе после того, как неизвестные расстреляли автомобиль. В результате происшествия погиб мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...