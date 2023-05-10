SHOT: в Ростове ввели план «Сирена» из-за вооруженного мужчины в камуфляже

Мужчина угрожал прохожим пистолетом, рассказал очевидец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ростове-на-Дону введен план «Сирена» из-за сообщений о мужчине в камуфляже, который угрожает прохожим оружием. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на одного из очевидцев.

«Очевидец рассказал, что к нему на улице Максима Горького подошел неизвестный, угрожал пистолетом и гранатой, после чего скрылся», — написали в telegram-канале. Из-за этого мужчины в городе был введен план «Сирена». В СМИ также подчеркнули, что информация проверяется.

URA.RU направило запрос в управление МВД по городу Ростову-на-Дону для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

План «Сирена» подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления. Силовые структуры патрулируют различные участки и могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра.

Ранее план «Сирена» был объявлен в Ставрополе после того, как неизвестные расстреляли автомобиль. В результате происшествия погиб мужчина.