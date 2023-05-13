Baza: москвичка перепутала детское кресло с дроном и заявила в полицию

Жительница Москвы вызвала полицию из-за мужчины, который собирал детское кресло для автомобиля. Она перепутала кресло с дроном, который, по ее словам, мужчина планировал запустить.
«Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полиции, что видит мужчину, который готовится запустить беспилотник. Более того, БПЛА похож на маленький самолет и неизвестно, что там может быть. Спустя несколько минут экипаж полиции был на месте. Там сотрудники обнаружили 20-летнего парня, который собирал детское кресло для автомобиля», — сообщается в
Ранее в Санкт-Петербурге женщина сообщила полиции, что над Южно-Приморским парком летает большой беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил жирную чайку.
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