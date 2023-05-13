Baza: москвичка перепутала детское кресло с дроном и заявила в полицию

13 мая 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Москвичка вызвала полицию, перепутав детское кресло с дроном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Москвы вызвала полицию из-за мужчины, который собирал детское кресло для автомобиля. Она перепутала кресло с дроном, который, по ее словам, мужчина планировал запустить. «Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полиции, что видит мужчину, который готовится запустить беспилотник. Более того, БПЛА похож на маленький самолет и неизвестно, что там может быть. Спустя несколько минут экипаж полиции был на месте. Там сотрудники обнаружили 20-летнего парня, который собирал детское кресло для автомобиля», — сообщается в telegram-канале Baza. Ранее в Санкт-Петербурге женщина сообщила полиции, что над Южно-Приморским парком летает большой беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил жирную чайку.

Жительница Москвы вызвала полицию из-за мужчины, который собирал детское кресло для автомобиля. Она перепутала кресло с дроном, который, по ее словам, мужчина планировал запустить. «Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полиции, что видит мужчину, который готовится запустить беспилотник. Более того, БПЛА похож на маленький самолет и неизвестно, что там может быть. Спустя несколько минут экипаж полиции был на месте. Там сотрудники обнаружили 20-летнего парня, который собирал детское кресло для автомобиля», — сообщается в telegram-канале Baza. Ранее в Санкт-Петербурге женщина сообщила полиции, что над Южно-Приморским парком летает большой беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил жирную чайку.