Baza: москвичка перепутала детское кресло с дроном и заявила в полицию

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
Москвичка вызвала полицию, перепутав детское кресло с дроном Фото:

Жительница Москвы вызвала полицию из-за мужчины, который собирал детское кресло для автомобиля. Она перепутала кресло с дроном, который, по ее словам, мужчина планировал запустить.

«Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полиции, что видит мужчину, который готовится запустить беспилотник. Более того, БПЛА похож на маленький самолет и неизвестно, что там может быть. Спустя несколько минут экипаж полиции был на месте. Там сотрудники обнаружили 20-летнего парня, который собирал детское кресло для автомобиля», — сообщается в telegram-канале Baza.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина сообщила полиции, что над Южно-Приморским парком летает большой беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил жирную чайку.

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Жительница Москвы вызвала полицию из-за мужчины, который собирал детское кресло для автомобиля. Она перепутала кресло с дроном, который, по ее словам, мужчина планировал запустить. «Очень внимательная 61-летняя Галина сообщила полиции, что видит мужчину, который готовится запустить беспилотник. Более того, БПЛА похож на маленький самолет и неизвестно, что там может быть. Спустя несколько минут экипаж полиции был на месте. Там сотрудники обнаружили 20-летнего парня, который собирал детское кресло для автомобиля», — сообщается в telegram-канале Baza. Ранее в Санкт-Петербурге женщина сообщила полиции, что над Южно-Приморским парком летает большой беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил жирную чайку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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