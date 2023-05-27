27 мая 2023

Генеральный директор VK Кириенко вошел в комиссию по вопросам развития бизнеса

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф
Гендиректор ВК вошел в состав комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Фото:

Генеральный директор VK Владимир Кириенко вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Информация об этом указана в постановлении правительства.

«Включить в состав Комиссии следующих лиц: … Кириенко В.С. — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „Компания ВК“ (по согласованию). Также в состав комиссии добавили губернатора Калининградской области Антона Алиханова, генерального директора ООО „Флайдрон“ Никиту Данилова», — сообщают РИА Новости со ссылкой на постановление правительства РФ. При этом из состава комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства исключили бывшего гендиректора «Яндекса» Елену Бунину и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа.

Ранее Михаил Мишустин перестраивает работу бизнеса после визита в Китай. Власти РФ стремятся объединить российских и китайских предпринимателей для создания совместного продукта на экспорт.

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Генеральный директор VK Владимир Кириенко вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Информация об этом указана в постановлении правительства. «Включить в состав Комиссии следующих лиц: … Кириенко В.С. — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „Компания ВК“ (по согласованию). Также в состав комиссии добавили губернатора Калининградской области Антона Алиханова, генерального директора ООО „Флайдрон“ Никиту Данилова», — сообщают РИА Новости со ссылкой на постановление правительства РФ. При этом из состава комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства исключили бывшего гендиректора «Яндекса» Елену Бунину и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа. Ранее Михаил Мишустин перестраивает работу бизнеса после визита в Китай. Власти РФ стремятся объединить российских и китайских предпринимателей для создания совместного продукта на экспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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