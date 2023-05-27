Генеральный директор VK Кириенко вошел в комиссию по вопросам развития бизнеса

Генеральный директор VK Владимир Кириенко вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Информация об этом указана в постановлении правительства.
«Включить в состав Комиссии следующих лиц: … Кириенко В.С. — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью „Компания ВК“ (по согласованию). Также в состав комиссии добавили губернатора Калининградской области Антона Алиханова, генерального директора ООО „Флайдрон“ Никиту Данилова», — сообщают РИА Новости со ссылкой на постановление правительства РФ. При этом из состава комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства исключили бывшего гендиректора «Яндекса» Елену Бунину и сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа.
Ранее Михаил Мишустин перестраивает работу бизнеса после визита в Китай. Власти РФ стремятся объединить российских и китайских предпринимателей для создания совместного продукта на экспорт.
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